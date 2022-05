Nederlander Nyck de Vries komend weekend in actie voor Williams F1

Komend weekend komen er twee Nederlanders in actie in de Formule 1. Naast Max Verstappen zal ook Nyck de Vries zich op het Circuit de Barcelona-Catalunya laten zien. Hij rijdt een vrije training voor het team van Williams.

De 27-jarige Formule E-coureur en voormalig Formule 2-kampioen Nyck de Vries rijdt komend weekend zijn eerste kilometers in een officiële F1-sessie. Vrijdag rijdt hij voor het team van Williams de eerste vrije training in Barcelona, in plaats van Alexander Albon. Een nieuwe ervaring voor De Vries, hoewel hij eerder ook al eens een bandentest reed voor het team van Mercedes-AMG.

"Ten eerste wil ik Williams heel erg bedanken voor de kans. Het is geweldig voor mij om het team te leren kennen en de FW44 te besturen, maar ook om mezelf op de baan te zien tijdens een Formule 1-weekend. De voorbereiding op de test verloopt tot nu toe goed en het team heeft me ongelooflijk gesteund. Ik kijk erg uit naar de hele ervaring in Spanje", aldus De Vries in een verklaring op de website van Williams. De eerste vrije training is vrijdag om 14.00 uur.

Voor De Vries is het een belangrijke manier om zich weer even te laten gelden in de Formule 1. De Nederlander is weliswaar reservecoureur bij het team van Mercedes, maar een overstap naar de Formule 1 als vaste coureur is er tot op heden niet van gekomen. Wel werd De Vries wereldkampioen in de Formule E in zijn tweede seizoen. Zijn team, Mercedes-EQ, wordt volgend jaar overgenomen door McLaren. De toekomst van De Vries in de elektrische raceklasse is daarom nog ongewis. Dat hij nu bij Williams een training mag rijden, betekent mogelijk dat er nog wat hoop gloort voor De Vries in de Formule 1.