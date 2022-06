Nuna 11S: nieuwe zonneauto 'met kansen voor auto-industrie'

Studenten van het Brunel Solar Team, onderdeel van de TU Delft, onthullen vandaag hun nieuwe zonneauto: de Nuna 11S. Met die auto gaan ze voor de titel op de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. De Nuna 11S is een doorontwikkeling van de Nuna 11, maar brengt een aantal belangrijke vernieuwingen met zich mee.

Qua concept borduurt de Nuna 11S voort op zijn voorganger, de Nuna 11. De zonneauto heeft drie wielen: twee aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Het enige element dat boven de auto uitsteekt, is de boogvormige kap waar de cabine in huist. Verder staat het hele ontwerp in het teken van de zonnecellen. In totaal beslaan die een oppervlakte van vier vierkante meter.

Nieuwe accu, zonnepanelen en elektromotor

Voorafgaand aan het verbeteren van de Nuna 11 vroeg het team zich af: hoeveel minuten tijdwinst levert iedere verbetering ons op? Aangezien het team slechts uit 11 personen bestaat, kunnen namelijk niet alle ideeën ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Die aanpak resulteerde in een aantal concrete verbeteringen. Eén van de grootste verbeteringen schuilt in de elektromotor. Die is voor het eerst in de geschiedenis van het Solar Team volledig op eigen kracht ontwikkeld en gebouwd. De nieuwe ‘direct drive double air gap motor’, die geïntegreerd is in het achterwiel en twee magnetische ringen heeft, levert volgens het team twee keer het vermogen van de vorige motor, maar weegt hetzelfde. Het team maakte die vermogenswinst mogelijk door de spoelen in de motor op een nieuwe manier te configureren.

Deze nieuwe elektromotor biedt volgens het team kansen voor de auto-industrie als het gaat om het verbeteren van de efficiëntie en het vermogen van EV’s, ‘door te laten zien dat een dergelijke motor in de praktijk betrouwbaar kan werken en die kennis te delen met betrokken bedrijven’.

Om de nieuwe, krachtigere motor te kunnen voeden met voldoende stroom, nam het team de zonnecellen ook onder handen. De zonnecellen zijn compleet nieuw, gemaakt van silicium en hebben een efficiëntie van 25 procent. Door eenrichtingsgeleiders te gebruiken in de zonnecellen, kunnen de zonnecellen in het paneel heel nauwkeurig in- of uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld als de auto deels in de schaduw rijdt. Dat maakt dat het paneel onder veel meer omstandigheden zijn efficiëntie behoudt. De zonnecellen leveren de stroom aan een lithium-ionaccu die 20 kilo lichter is dan de accu die vorig jaar werd gebruikt. Al met al maken de verbeteringen dat de Nuna 11S minder dan 150 kilo weegt en een topsnelheid van 125 km/h kan behalen.

Uitdaging in Zuid-Afrika

De Nuna 11S komt vanaf 9 september in actie op de Seasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Deze zonnerace voert in acht dagen van Johannesburg naar Kaapstad en in totaal strijden 16 teams om de overwinning. Op de route kunnen de teams verschillende ‘loops’ rijden, waarmee ze meer kilometers achter hun naam kunnen zetten. Het team dat aan het eind van de race de meeste kilometers heeft gereden met hun auto, wint. De grootste uitdaging zit volgens het Brunel Solar Team in de hoogteverschillen van het parcours, waarbij het extra vermogen van de elektromotor goed van pas moet komen.

Foto's: Hans Peter van Velthoven