Noorwegen: Volkswagen mikt op 90 procent elektrisch in 2021

Volgens de Noorse importeur zal in 2021 maar liefst 90 procent van de in Noorwegen verkochte Volkswagens voorzien zijn van een elektrische aandrijflijn.

Dat meldt de importeur aan persbureau Reuters. Volkswagens Noorse tak zou zelfs verwachten dat er in 2023 helemaal geen diesel- en benzinemodellen meer aan Noren worden verkocht. Daarmee zou Volkswagen vast op de zaken vooruitlopen, want ‘pas’ in 2025 wil Noorwegen dat alle nieuwe auto’s onder de noemer ‘zero emission’ vallen.

Ook zou Volkswagen met negentig procent een veel groter EV-aandeel halen dan gemiddeld in Noorwegen, terwijl dat gemiddelde er toch al behoorlijk indrukwekkend is. Reuters meldt dat maar liefst 61,5 procent van alle in september verkochte auto’s volledig elektrisch is. Ter vergelijking: in 2019 was dat nog 42,4 procent.

Voorkeur

De verwachting van Volkswagen komt natuurlijk enerzijds door de vergaande Noorse stimuleringsmaatregelen voor EV’s (zie hieronder), maar ook door het modellen-aanbod van Volkswagen. Na de ID3 maakt ook de ID4 volgend jaar z’n opwachting. Tel daarbij op dat de Noren een natuurlijke voorkeur lijken te hebben voor Volkswagen en je weet dat het halve land zit te wachten op de veelbesproken elektrische modellen van VW.

Vorig jaar wist Volkswagen het in Noorwegen nog nét te schoppen tot populairste merk. De Tesla Model 3 was er – net als bij ons trouwens – met afstand het populairste model, waardoor de Amerikanen uiteindelijk slechts 151 auto’s minder verkochten dan de vertrouwde Duitsers (norwaytoday.info). Op bijna 19.000 stuks per merk is dat een minimaal verschil, maar het lijkt erop dat Volkswagen met z’n nieuwe modellen de voorsprong aanzienlijk kan vergroten.

Korting op alles

In Nederland wordt al gesproken over maatregelen die volgens sommigen te ver gaan en marktverstorend zouden werken, maar Noorwegen gaat nog een flinke stap verder. Net als bij ons zijn EV’s om te beginnen vrijgesteld van wegenbelasting en van de torenhoge aanschafbelasting, die in Noorwegen in veel gevallen nog hoger uitpakt dan onze bpm. Daarnaast zijn ze echter ook vrijgesteld van btw en geldt er voor EV-rijders een korting van minimaal vijftig procent op tolwegen, bruggen, veerboten en in veel steden zelfs parkeerkosten. Ook mogen EV’s in bepaalde steden van busbanen gebruikmaken, is er een flinke korting voor zakelijke rijders en wordt er nog gecompenseerd voor de sloop van een eventuele inruilauto op benzine of diesel.

Nederland

De vooruitzichten van de Noorse importeur roepen natuurlijk vragen op over de prognose voor Nederland, waar de ID3 en ID4 eveneens op de warme belangstelling van (zakelijke) kopers mogen rekenen. Volkswagen Nederland laat desgevraagd weten dat er hier niet op concrete percentages wordt gemikt. Wel laat men doorschemeren dat elektrische auto's in 2020 hoogstwaarschijnlijk goed zullen zijn voor een aandeel van 30 procent in het geheel. De komende jaren zal het aandeel van EV's uiteraard groeien, dus voor 2021 moeten we waarschijnlijk rekening houden met een aandeel van tussen de 30 en 40 procent.