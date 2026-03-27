Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

Nissans luxemerk bindt de strijd aan met BMW X6 en Audi Q8

Infiniti QX65

Joas van Wingerden
0

In Nederland is Infiniti al een tijdje niet meer van de partij, maar onder meer in de VS is het nog altijd springlevend. Daar gaat Infiniti nu op jacht naar een deel van de markt dat nu de BMW X6 en Audi Q8 bevolken.

Infiniti is al sinds 2020 niet meer in onze omgeving actief, maar Nissans luxemerk trekt in de Verenigde Staten nog altijd mensen naar de showroom. Nu is er een extra model van de partij om dat te doen: de Infiniti QX65. Zoals de naam al een beetje aangeeft, staat die erg dicht op de aan de Nissan Pathfinder verwante Infiniti QX60. De QX65 is in wezen de 'coupé-broer' van die QX60, zoals beoogd concurrent BMW X6 dat is ten opzichte van de BMW X5. Al is de QX65 lager en de daklijn wat dynamischer gelijnd dan die van de QX60.

Het ziet er in elk geval aardig weelderig uit in de Infiniti QX65

De Infiniti QX65 krijgt, behalve een naar wens tot in de puntjes met leer bekleed interieur, een 12,3-inch infotainmentscherm, met een systeem op basis van Google Built-in. Er is een geluidssysteem van Klipsch aanwezig en zoals je ziet zijn er nog volop fysieke knoppen aanwezig. Heel vernieuwend is het wat dat betreft niet, maar dat is nu net wat klanten in deze hoek van de automarkt misschien wel waarderen. Het is alleen nog even de vraag of ze ook kunnen waarderen dat de Infiniti QX65 een (weliswaar zo'n 270 pk sterke) 2.0-viercilinder krijgt. Dan is er waarschijnlijk goed nieuws: de QX60 heeft ook nog een 3.5 V6 op de bestellijst staan en er gaan al geruchten dat die naar de QX65 komt.

Is het allemaal heel relevant voor ons? Eigenlijk niet, maar hier op AutoWeek.nl houden we je graag op de hoogte van wat er elders in de wereld gebeurt op autogebied. Misschien pak je nog wat leuke weetjes mee voor de volgende kringverjaardag. Er staan overigens nog ruim 20 gebruikte Nederlandse Infiniti's in ons occasionaanbod.

Plaats een reactie
Infiniti

Infiniti Q30 1.6t Premium Tech 360, stoelverwarming, memory, trekhaak

Infiniti FX 35 AWD 3.5 V6 | BOSE | PANO | CRUISE | RIJD GOED! |

Infiniti Q60 Coupé 3.0t AWD Sport Tech 405PK Voll Zeer uniek

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.