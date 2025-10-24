Met een budget van €14.000 gaan we op zoek naar een SUV van een premiummerk. Eis: een zescilinder. We bekijken een sportieve BMW X3, een hoekige Mercedes-Benz GLK en als derde kandidaat een onbekende: de Infiniti EX37.

Cross-overs, SUV’s, hoogpotigen … hoe je het ook noemen wilt, deze carrosserievorm heeft het helemaal gemaakt en is niet meer weg te denken uit het automobiele landschap. Van compact tot full-size en van budgetmerk tot afkomstig uit een premiumstal; de keuze is reuze. Menigeen heeft bovendien een reden om een dergelijk model aan te schaffen. Is het niet de stoere uitstraling, dan wel de hoge zit. Ook als occasion blijven ze gewild.

BMW X3 3.0i High Executive - 2006 - 178.556 kilometer - €13.450

Na de verrassend strak rijdende X5 kwam BMW eind 2003 met de X3. Die was een maatje compacter en lichter, en reed daardoor misschien nog wel beter. Dat sprak de consument aan, want hij ging als het spreekwoordelijke warme broodje, het ronduit harde onderstel ten spijt. Deze BMW X3 is van die eerste generatie en is een plaatje om te zien. Zwartmetallic vanbuiten en een met cognackleurig leer afgewerkt binnenste dat bol staat van de luxe voorzieningen, met onder de motorkap de fameuze drieliter zescilinder lijnmotor, gekoppeld aan een automatische transmissie. Wat is het dan jammer dat je voor die prijs moet bijbetalen voor garantie (€795, onderdeel van afleveringspakket) en dat die dan slechts drie maanden geldig is. Ook omdat het een importauto betreft die sinds het passeren van de landsgrens in november 2023 al twee eigenaren heeft gehad.

De zitpositie achter het stuur is uitstekend, en zowel hoofd- als beenruimte is voor- en achterin dik voor elkaar. De kofferbak meet 480 liter (uit te breiden tot 1.560 liter), het geremde trekgewicht bedraagt 2 ton, dus deze Beier is praktisch ingesteld. En sportief, want hij blinkt uit in rijeigenschappen. De aandrijfkrachten van de 3.0 worden elektronisch verdeeld over voor- en achteras. Het resultaat is een uitermate stabiel en beheersbaar weggedrag, mede dankzij de prima feedback gevende besturing. Naast die vierwielaandrijving kom je met onder meer een sperdifferentieel en hill assist op onverhard ook prima uit de voeten.

Aan boord van de X-711-HK treffen we voorzieningen aan als bi-xenonverlichting, elektrisch bediend panoramadak, stoelverwarming, automatisch inklapbare zijspiegels, parkeersensoren rondom, navigatiesysteem en fraai lichtmetaal. Alles bij elkaar maakt dat de X3 tot een fijne metgezel, een echte rijdersauto. Tenminste, als je sportiviteit hoger in het vaandel hebt staan dan comfort. Is dat laatste het geval, dan is het wellicht verstandiger een showroom verder te gaan kijken.

Signalement

Merk BMW

Type X3 3.0i High Executive

Bouwjaar mei 2006

Kilometerstand 178.556

Vraagprijs € 13.450

Waar te koop? Van Wees Automotive, Beesd

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn, 2.979 cc

Max. vermogen 170 kW/231 pk bij 5.900 tpm

Max. koppel 300 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.740 kilo

Bagageruimte 480 l/1.560 l

Max. aanhanger geremd 2.000 kilo

Gem. verbruik 1:8,3 (NEDC)

0-100 km/h 8,1 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mercedes-Benz GLK 350 4Matic - 2012 - 231.448 kilometer - €13.600

Maar liefst 6,5 jaar jonger is deze Mercedes-Benz GLK die echter een grotere boodschap heeft gedaan. De vraagprijs lijkt iets hoger, maar dit betreft een rijklaarprijs inclusief garantie (helaas eveneens slechts drie maanden). Onder de kap een V6 die een stuk krachtiger én zuiniger is dan de BMW-machine. De eerste slag lijkt de Benz dus te hebben gewonnen, maar dan moet je wel kunnen leven met diens bonkige uiterlijk - de GLK heeft wel wat weg van een Tonka-wagentje. Dat is altijd een sta-in-de-weg voor meer succes geweest, want in ons land haalde hij nimmer de verkoopaantallen van de Q5 en de X3.

De N-275-DB is dan ook een importauto die sinds 2021 onze wegen bevolkt en dat met twee eigenaren heeft gedaan. Deze occasion is het faceliftmodel dat aan de buitenkant te herkennen valt aan onder meer de verlichting met led-elementen. Binnenin werden mooiere materialen gebruikt en da’s te zien: lichtbeige lederen afwerking, een bruin(!) stuur, donkere houtpanelen … Het beste is dat je leeftijd en ervaring er niet aan afziet. Voorin biedt hij meer ruimte dan de X3, achterin juist minder. Hoe dan ook voert comfort de boventoon. De elektrische stuurbekrachtiging is weliswaar vlezig genoeg, maar communiceert slechts beperkt met de bestuurder over wat er onder de wielen gebeurt en lijkt snelle opvolgende stuurbewegingen lastig te behappen. Maar in verband met de overhelneigingen van de hoge koets (je zit ook nogal ‘op de bok’) moet je dat misschien ook niet willen. Rustig cruisen is meer zijn ding, maar op onverhard staat hij net als de X3 aardig zijn mannetje. Elektrisch verstelbare voorstoelen met memorysysteem, trekhaak (geremd trekgewicht 2.400 kilo), elektrische achterklep, 20-inch wielen en een start-stopsysteem zijn enkele aspecten waarmee hij zich van zijn landgenoot onderscheidt. De X3 slaat terug met zijn sportieve accenten en het dubbele glazen dak.

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type GLK 350 4Matic

Bouwjaar december 2012

Kilometerstand 231.448

Vraagprijs €13.600

Waar te koop? Autobedrijf Tesselaar B.V., Noord-Scharwoude

Technische gegevens

Motor V6, 3.498 cc

Max. vermogen 225 kW/306 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 370 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.745 kilo

Bagageruimte 450 l/1.550 l

Max. aanhanger geremd 2.400 kilo

Gem. verbruik 1:12,3 (NEDC)

0-100 km/h 6,5 s

Topsnelheid 238 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Infiniti EX37 - 2010 - 189.079 kilometer - €12.950

Japanse luxemerken hebben het hier niet gemakkelijk vanwege - vooral - de Duitse concurrentie. Xedos (van Mazda) dreigt in de vergetelheid te raken, Honda’s Acura is nimmer geleverd, Lexus (Toyota) houdt het als enige vol, want ook Infiniti is inmiddels verdwenen. Voor wie de premiumtak van Nissan levend wil houden, staat in Almere deze Infiniti EX 37 klaar. Qua leeftijd en kilometerstand zit hij tussen de Duitsers in, de prijs is iets lager, terwijl Bovag-afleverbeurt en drie maanden garantie inbegrepen zijn. De 29-KRF-9 is origineel Nederlands en heeft twee eigenaren gehad. Daarmee lijkt de Japanner een streepje vóór te hebben, evenals zijn exclusiviteit.

Maar dan de keerzijde: wat is de inruilwaarde op termijn? Hoe zit het met onderdelen en plaatwerk? Motorisch lijkt er weinig aan de hand te zijn, want de dikke 3.7 huist bijvoorbeeld ook in de Nissan 370Z. ’t Is een echte toerenmachine, maar ook stil en verfijnd, de zeventraps automaat past er goed bij. Het onderstel weet alle kracht echter niet altijd bij te houden. Korte oneffenheden zijn niet zo zijn ding. Je merkt dat vering en demping alle zeilen moeten bijzetten, iets wat de auto soms wat nerveus maakt. De met glad leer overtrokken zetels blinken niet uit in zijdelingse steun (overigens zit je minder ‘op de bok’ dan in de GLK), dus snel bochtenwerk is evenmin een pretje. Comfortabel cruisen, daar houdt de EX van. Dat doe je in een erg luxueus interieur dat wel wat minder binnenruimte biedt dan beide Duitsers, waarbij de - overigens fraai - aflopende daklijn ertoe bijdraagt dat achter-inzittenden niet te lang van stuk moeten zijn. Ook de bagageruimte is voor zo’n grote auto slechts als 'redelijk' te bestempelen.

Elektrische verstelling van de voorstoelen inclusief memoryststeem, 360 graden-camera, Bose-audio, navigatiesysteem, elektrische achterklep … de eerste eigenaar heeft destijds bijna alle opties aangevinkt naast de al uitgebreide standaarduitrusting van deze exoot.

Signalement

Merk Infiniti

Type EX37

Bouwjaar januari 2010

Kilometerstand 189.079

Vraagprijs €12.950

Waar te koop? Venza Automotive B.V., Almere

Technische gegevens

Motor V6, 3.696 cc

Max. vermogen 235 kW/320 pk bij 7.000 tpm

Max. koppel 360 Nm bij 5.200 tpm

Leeggewicht 1.776 kilo

Bagageruimte 340 l/1.175 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:8,9 (NEDC)

0-100 km/h 6,4 s

Topsnelheid 240 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie occasions die boven het maaiveld uitsteken. Welke moet het worden?

Drie occasions die letterlijk (want hoogpotigen) en figuurlijk (want premium) boven het maaiveld uitsteken. De BMW X3 is op sportieve leest geschoeid, maar kan voor velen te hard zijn. Comfortzoekers prefereren de GLK. Avonturiers gaan een relatie aan met de Infiniti EX37. Die biedt net wat minder binnen- en bagageruimte en onderstelraffinement, maar zijn exploitatiekosten zullen goedkoper uitvallen, alhoewel de GLK relatief zuinig is. Onderhoud en latere inruil kunnen wél een dingetje worden. Welke occasion mag weer snel de verharde én onverharde weg opgaan?