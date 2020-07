Nissan toont stukje nieuwe cross-over

Nissan trekt later deze maand het doek van een volledig nieuwe en speciaal voor de Indiase markt ontwikkelde cross-over. Het model, dat volgens Indiase bronnen Magnite gaat heten, komt op een zeer welkom moment. Het Indiase modellengamma van Nissan is sinds het wegvallen van de Terrano, een Dacia Duster van de vorige generatie met een Nissan-sausje, wel érg overzichtelijk geworden. In negatieve zin. Nissan biedt in India momenteel alleen de GT-R en de Kicks aan.

De nieuwe compacte cross-over komt naar verwachting een stapje onder de Kicks op de menukaart te staan. Die in India verkochte Kicks staat overigens op het B0-platform van de Dacia Duster en niet op het V-platform van onder meer de Micra zoals de internationale variant. De nieuwkomer staat naar verluidt op de CMF-A basis, een platform dat Renault onder meer al toepast onder de Kwid en waar ook de grotere Triber gebruik van maakt. Kijk niet gek op als Nissan dezelfde bescheiden 72 pk sterke 1.0 driecilinder in de neus van zijn nieuwkomer hangt als die Renault in de twee reeds genoemde modellen toepast. Mogelijk vindt ook de 95 pk sterke geblazen versie van diezelfde 1.0 zijn weg naar de Magnite.

Wat design betreft lijkt de op stapel staande nieuwe cross-over in ieder geval prima bij de rest van de internationale Nissan-familie te passen. Het op deze teaserafbeelding zichtbare exemplaar is voorzien van stoer ogende kunststof wielkastranden en heeft een ogenschijnlijk enorme grille die met een chroomstrip wordt omlijst. In de bumper is niet alleen uitgesproken led-dagrijverlichting aanwezig, die afgekeken lijkt van die van de onlangs vernieuwde Datsun Redi-Go, maar ook een bumper die aangekleed is met een uit meerdere segmenten opgebouwde skidplate.

Wie op zoek is naar een goedkopere compacte cross-over van Nissan dan de Juke, moeten we teleurstellen: het lijkt er niet op dat de nieuwe hoogpotige naar Nederland komt.