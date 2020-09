Nissan overweegt Z SUV

Nissan onthulde onlangs de Z Proto, een behoorlijk productierijpe vooruitblik op de nieuwe sportauto van het merk. Zoals we dat tegenwoordig vaker zien, wordt er in navolging van die nieuwe Z overwogen om de sportieve badge op meer modellen te drukken.

Diverse merken hebben al laten zien dat er niet geschroomd wordt om namen van coupé's of sportieve modellen op SUV's te plakken. Denk bijvoorbeeld aan de Ford Mustang Mach-E en Mitsubishi Eclipse Cross. Nissan kon wel eens aan gaan sluiten in dat rijtje. De Z-badge op een SUV? Een op de Z Proto geïnspireerde cross-over? Acht het niet ondenkbaar. Tegenover Caradvice liet Nissan's topman Global Product Planning, Ivan Espinosa, doorschemeren dat het op tafel ligt: "Dit soort dingen onderzoeken we altijd, die verleiding is er. Het is interessant om naar dergelijke mogelijkheden te kijken, dus dat doen we altijd. Z heeft zoveel potentie voor allerlei 'wilde' dingen."

Zonder al te concreet te worden, maakt Espinosa dus kenbaar dat Nissan een Z SUV overweegt. Hij ziet geen al te grote problemen om de badge op een SUV te plakken, ondanks het veelal minder sportieve karakter van de hoogpotigen. Volgens hem zal het rijden in een sportieve SUV echter nooit hetzelfde worden als bij een lage sportcoupé: "Het kan nog steeds een gave ervaring opleveren, maar om echt een sportieve auto te ervaren, moet je laag zitten."

Als het werkelijk zover komt, dan is het waarschijnlijk nog wel verre toekomstmuziek. In Nissan's vrij recente vooruitblik op de nabije toekomst van het merk schitterde de Z Proto al, maar een 'Z SUV' is nog nergens te bekennen.