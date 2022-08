De Nissan Maxima QX was in 1995 een koopje

Treurig nieuws: de Nissan Maxima is bijna niet meer. In Europa is dat stiekem al sinds 2004 het geval, maar binnenkort geldt het ook wereldwijd . Een mooie gelegenheid om terug te blikken op het absolute topjaar voor de Nissan Maxima in Nederland: 1995.

De Nissan Maxima is in alles een auto uit een compleet ander tijdperk. Dat komt door zijn motoren, waar we zo nog op terugkomen, maar vooral door wat hij is. De grote, luxe, traditionele en toch overdadige sedan is op dit moment om verschillende redenen ondenkbaar. Je kunt je vrijwel niet meer voorstellen dat dit soort auto’s ook in Nederland ooit betrekkelijk populair was. Inmiddels is zelfs de klasse ónder die van de Maxima, dus het ‘Primera-segment’, op sterven na dood. Ten tijde van de Maxima was dat echter anders, en noteerden we Camry’s, Legends en Omega’s als alternatieven.

Als wij het in Europa over de Nissan Maxima hebben, gaat het niet zelden over de auto die officieel Nissan Maxima QX heet. Die toevoeging aan de naam verscheen in 1994, met de introductie van de A32-generatie. Dat was voor Europa de tweede editie van de Maxima, al waren er elders ook eerder al auto’s met die naam. ‘QX’ staat voor ‘Quality eXcellence' en moest hem onderscheiden van de Amerikaanse versie, die vanaf deze lichting stevig afweek van het in Europa geleverde model. De Maxima QX was wel vrijwel identiek aan het Japanse equivalent, de Nissan Cefiro. In het Verenigd Koninkrijk heette deze nieuwe, meer afgeronde Maxima aanvankelijk zelfs simpelweg ‘Nissan QX’, al werd dat bij de facelift gelijkgetrokken met het vasteland.

Als we afgaan op onze eigen bevindingen uit die tijd was de naam ‘Maxima TK’ treffender geweest, want we omschreven hem als teleurstellend kleurloos. Een beetje suf is dit model ontegenzeggelijk nog steeds, maar dat maakt hem bezien vanaf 2022 misschien wel juist zo leuk. Het is gewoon een nette, prima geproportioneerde sedan, met de afgeronde vormen die we in de jaren 90 zo ontzettend veel zagen. Zijn opvallendste uiterlijke kenmerk was de achterlichtpartij, die ogenschijnlijk uit één stuk bestond.

Altijd V6

De Maxima QX was leverbaar met twee verschillende benzinemotoren, maar niet met iets anders dan zes cilinders. Topversies kregen een 3.0 V6 met 193 pk mee, de basismotor was een relatief kleine 2,0-liter V6 met 140 pk. In de simpelste SLX-trim en met een handgeschakelde bak betaalde je daar 55.000 gulden voor, ofwel zo’n €25.000. Juist die prijs zorgde in 1995 voor opvallend goede verkoopcijfers. “Met zijn forse Maxima heeft Nissan nooit veel succes geboekt, maar het huidige model vliegt nu met honderden de deur uit. Het geheim zit 'm in de voorbeeldige uitrusting, de fraaie techniek en... de prijs”, begonnen we de test van destijds, overigens met een auto die nog altijd rondrijdt. Ook schreven we dat 'de importeur niet meer opkijkt als er ruim honderd exemplaren per maand over de toonbank gaan'. Inderdaad werd dat gemiddelde ruim gehaald, want in totaal gingen er in ’95 maar liefst 1.544 Maxima’s op Nederlands kenteken. Een aantal dat voor én na die tijd niet eens werd benaderd, en dat zal hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer gebeuren.

Zelf zin in een 'trip down memory lane'? Dat kan, want er staat een fraaie QX te koop op onze occasionpagina's. De prijs is er wel een in de categorie 'gelukszoeker', maar vind maar eens een andere ...