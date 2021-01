Nissan legt deel Britse productie tijdelijk stil

Het regent berichten over fabrieken die hun productie helemaal of deels stilleggen. Nissan is de volgende die in het rijtje aansluit. In het geval van het Japanse merk gaat het om een onderdelentekort, veroorzaakt door de pandemie. Dat laat men weten in een verklaring. Daarom is de productie in Sunderland stilgelegd. Men hoopt komende maandag weer verder te kunnen gaan. De productiestop treft de Leaf en de Qashqai. Eerder deze week sprak Nissan nog berichten over een productiestop tegen in Britse media, maar nu blijkt het toch zover te zijn gekomen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat in het VK een autofabriek z'n productie moet stilleggen. Eerder deze maand gebeurde het al bij Honda in Swindon. Daar werd ook de pandemie als grootste oorzaak voor genoemd, al zouden ook douaneproblemen wegens de Brexit daarbij een rol spelen. Ondertussen zien hier in Europa steeds meer fabrikanten productieproblemen ontstaan wegens een tekort aan halfgeleiders en computerchips. Zo hoorden we onder meer van productievertragingen bij Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz en Ford.