Nissan Leaf-opvolger: nieuwe vorm, nieuwe basis

De tweede generatie van de Nissan Leaf is een krappe vier jaar onder ons, dus die mag voorlopig nog wel even door. Achter de schermen wordt er echter al gewerkt aan de opvolger. Daar wordt nu iets meer over bekend.

De huidige Nissan Leaf is al een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua techniek. De Leaf is een stuk bruikbaarder geworden door de grotere actieradius en schreeuwt een stuk minder van zich af dat het een auto met een 'alternatieve aandrijflijn' is. Dat zien we ook terug in de verkoopcijfers. Ongetwijfeld spelen financiële prikkels mee, maar de huidige Leaf verkoopt in Nederland grofweg vijf keer zo goed als de vorige. In topjaar 2018 werden er 3.817 van verkocht, terwijl de vorige Leaf op zijn piek op 666 stuks in een jaar tijd bleef steken.

Nissan hoopt natuurlijk deze stijgende lijn door te zetten bij de volgende Leaf. Om dat voor elkaar te krijgen, doet Nissan met de Leaf wat tegenwoordig ongeveer synoniem is voor meer verkopen: het zet de auto hoger boven de grond. Jazeker: de volgende Leaf wordt een compacte SUV, stelt Nissan Europa-baas Guillaume Cartier in gesprek met het Britse Autocar. Nu is de term SUV aan inflatie onderhevig, dus reken voorzichtig op een cross-over-achtige zoals de Renault Mégane E-Tech Electric. Geen volbloed SUV, maar een 'hoog model'.

De reden dat we de Renault als voorbeeld nemen, is betrekkelijk eenvoudig: de volgende Nissan Leaf wordt uiteraard familie van de Mégane E-Tech Electric. Cartier vertelt dat de nieuwe Leaf op de modulaire CMF-EV-basis van de Renault-Nissan-alliantie troont, een platform dat bij grotere broer Nissan Ariya en de Mégane E-Tech Electric debuteerde. Dat belooft qua mogelijkheden al een hoop goeds voor de Leaf. De Mégane E-Tech Electric heeft met zijn grootste accupakket (70 kWh) een rijbereik van 470 km (WLTP). Dat is al bijna 100 km verder dan de huidige Leaf maximaal komt. Bovendien kun je veel sneller bijladen, met 130 kW laadvermogen. Aan een snellader van 2o tot 80 procent bijladen in een uur tijd is dan dus ook verleden tijd.

Het is nog wel even wachten. Volgens Cartier komt de volgende Leaf rond 2025. Hij wordt in het Britse Sunderland gebouwd. Dat wordt immers Nissan's 'centrum voor EV's'.