Nissan presenteert een uitgebreid toekomstplan waarin het aanstuurt op een portfolio vol elektrische modellen. Het merk investeert de komende vijf jaar maar liefst €15,6 miljard in verdere elektrificatie en wil dat grofweg de helft van zijn modellenaanbod in 2030 uit geëlektrificeerde auto's bestaat. Tot en met 2030 lanceert Nissan 28 nieuwe geëlektrificeerde modellen, 15 daarvan zijn volledig elektrisch. In 2050 moet Nissan geheel CO2-neutraal zijn. De gezette doelstellingen zijn niet alleen van toepassing op Nissan, maar ook op zijn luxemerk Infiniti.

Van de beloofde 28 nieuwe geëlektrificeerde auto's komen er 20 al binnen nu en vijf jaar op de markt, en dat is niet voor niets. Nissan wil zijn verkoop van geëlektrificeerde modellen in Europa in fiscaal jaar 2026 in Europa met 75 procent vergroot hebben. Meer interessant nieuws op elektrovlak: Nissan stort zich op de ontwikkeling van solid-state batterijen. In 2028 brengt het merk zijn eerste EV met kobaltvrije solid-state accu's op de markt. Solid-state accu's worden gezien als de heilige graal wat accutechniek betreft. Zij hebben een hogere energiedichtheid, zijn opgewassen tegen hogere temperaturen en zouden een langere levensduur hebben dan conventionele lithium-ion-batterijen. Waar lithium-ion exemplaren een vloeistof als verbinding tussen de twee polen gebruiken, is dit bij de solid-state accu's een vaste stof. Reken niet alleen op nieuwe elektrische auto's, maar ook op de komst van een arsenaal aan modellen dat geleverd gaat worden met Nissan's e-Power-aandrijflijn zoals we die kennen van de Nissan Qashqai.

De investering in nieuwe accutechniek én de doorontwikkeling van lithium-ion-batterijen samen met vergroting van de accuproductie en daarmee gepaard gaande kostenspreiding zal elektrische auto's volgens Nissan ook goedkoper maken. Zo moeten batterijen voor elektrische auto's in 2028 maar liefst 65 procent goedkoper zijn dan nu. Dat moet het volgens Nissan mogelijk maken om ook in goedkopere segmenten elektrische auto's te gaan brengen. Nissan wil omstreeks fiscaal jaar 2026 jaarlijks 52 GWh aan accu's bouwen, in 2030 moet de jaarlijkse accuproductie goed zijn voor 130 GWh aan batterijen. Samen met partnerbedrijf 4R Energy wil Nissan ook oude accu's gaan recyclen.