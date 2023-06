Nieuwe Volkswagen Tiguan krijgt sportief randje

Alweer bijna een jaar geleden kregen we het eerste levensteken van de volgende generatie Volkswagen Tiguan. De succesvolle SUV-broer van de Golf mag er nog één keer tegenaan met verbrandingsmotoren en mogelijk gaat het om de laatste Tiguan ooit, of Volkswagen moet de typenaam op den duur laten terugkomen op een opvolger van de ID4. Eén ding is in elk geval duidelijk: de nieuwe Tiguan is waarschijnlijk vooral interessant voor de conservatiever ingestelde klant en mede daarom behoudt de SUV zijn bekende lijnenspel. Wel krijgt de auto een frontje dat wat meer aan dat van de huidige Golf doet denken en verder is de koets wat wulpser gelijnd.

Voor het eerst zien we de nieuwe Volkswagen Tiguan met R-aankleding voorbij komen. Het zwarte exemplaar op de foto's bij dit artikel is duidelijk wat dikker uitgevoerd dan de witte Tiguan. De nieuwe Tiguan krijgt van zichzelf al een behoorlijk stevig smoelwerk dankzij flinke luchtinlaten in de voorbumper, maar daar doet het R-pakket nog een schepje bovenop. De bumpers zijn bovendien onderaan wat hoekiger van vorm en verder zien we wat andere dorpels en opvallende nieuwe lichtmetalen wielen. Aan de achterkant treffen we alleen stickers die op sportieve uitlaateinden moeten lijken, de werkelijke uitlaat zit echter goed verscholen. We hebben hier zeer waarschijnlijk met een bescheiden Tiguan met R-line-aankleding te maken, niet met een Tiguan R. Het is nog even de vraag of de Tiguan R een vervolg krijgt. In Nederland is die niet leverbaar en het is maar zeer de vraag of daarin verandering komt.