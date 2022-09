Nieuwe Volkswagen Polo Sedan onthuld

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: de nieuwe Volkswagen Polo Sedan komt niet naar Nederland. Een grote verrassing is dat waarschijnlijk niet. De laatste keer dat Volkswagen in Nederland een Polo-met-kont had, was in de jaren negentig. De derde generatie Polo kon je hier namelijk niet alleen als drie- en vijfdeurs hatchback, maar ook als sedan en als Vario geheten stationwagen kopen. Die sedan- en stationversies waren echter aangepaste versies van de equivalenten die Seat van de Córdoba leverde. Buiten de Nederlandse landsgrenzen is de Polo Sedan echter nooit weggeweest. Ook van de vierde en vijfde generaties Polo bestonden namelijk sedansmaken en nu heeft ook de huidige zesde generatie een vierdeursversie die Polo Sedan heet.

Helemaal nieuw is de Volkswagen Polo Sedan echter niet. Het model bestaat namelijk in Zuid-Amerika en India als Volkswagen Virtus. In India verkoopt Skoda in de vorm van de Slavia ook nog eens een eigen versie van die Virtus. Volkswagen brengt die auto nu ook naar Zuid-Afrika en het is voor het eerst dat die sedan Polo Sedan heet. Die modelnaam is helemaal op zijn plek. De Virtus en dus de nieuwe Polo Sedan delen namelijk daadwerkelijk hun platform en techniek met de huidige generatie Polo. In onder meer Rusland bestaat overigens een heel andere Volkswagen Polo Sedan. In tegenstelling tot de Polo Sedan die in dit artikel de hoofdrol speelt is dat in feite Volkswagens versie van deze Skoda Rapid. Inderdaad, met een vijfde deur en dus helemaal geen sedan.

De Volkswagen Polo Sedan die nu in Zuid-Afrika op de markt komt heeft een werkelijk gigantische bagageruimte. De auto slokt namelijk 521 liter aan spul op. Dat is slechts iets minder dan de eerste generatie Skoda Octavia lustte en niet eens zoveel minder dan je in de huidige Volkswagen Passat Sedan (586 liter) kwijt kunt. De Polo Hatchback schopt het tot 355 liter. In Zuid-Afrika vindt je overigens geen 1.0 en 1.5 TSI-motoren in de Polo Sedan. De auto heeft er namelijk altijd een atmosferische 1.6, een viercilinder MPI die 110 pk en 152 Nm opwekt. Dat vermogen gaat via een handgeschakelde vijfbak of een zestraps Tiptronic-automaat - dus geen DSG - naar de voorwielen. In 12,2 tellen zit je ermee op een snelheid van 100 km/h, z'n topsnelheid bedraagt 190 km/h. De vanafprijs bedraagt omgerekend €7.942.