Gedaantewissel voor Volkswagen Polo Sedan

Volkswagen heeft de Polo Sedan in Rusland vervangen door een compleet ander model. Het meest opmerkelijke: de opvolger van de Polo Sedan is geen sedan meer!

Van de momenteel actuele generatie Polo heeft Volkswagen een sedanversie in de aanbieding die onder de noemer 'Virtus' door het leven gaat, een auto die in onder meer Brazilië wordt verkocht. In Rusland stond nog een sedanversie van de vorige generatie Polo op de menukaart, maar die auto wordt nu vervangen door een compleet ander model dat niets met de Virtus te maken heeft.

Volkswagen heeft besloten om de Polo Sedan in Rusland te vervangen door een eigen variant van de nieuwe Skoda Rapid. De Volkswagen neemt de koets van die auto over, al geeft het merk hem wel een eigen snuit en een enigszins op de Passat lijkende bilpartij mee. Het feit dat de basis van de koets afkomstig is van de Skoda Rapid, betekent ook dat deze nieuwkomer een liftback is geworden met een grote vijfde deur. De vernieuwde Polo 'Sedan' meet 4,48 meter in de lengte en is 1,7 meter breed. Daarmee is hij 8 centimeter langer dan zijn voorganger. De bagageruimte heeft een inhoud van 550 liter en daar wint de liftback 90 liter ten opzichte van het vorige model. Volkswagen hangt een volledig nieuw binnenste in deze vernieuwde Polo-versie, met een los op het dashboard staand infotainmentscherm. Klanten die bijbetalen, komen over Virtual Cockpit, het digitale instrumentarium van Volkswagen, te beschikken. Ledverlichting is aan zowel voor- als achterzijde standaard.

Motorische aanpassingen worden niet doorgevoerd en dat betekent dat de 'nieuwe' Polo Sedan beschikbaar komt met een 90 pk en een 110 pk sterke 1.6. Die atmosferische viercilinder krijgt gezelschap van een 1.4 TSI die 125 pk levert. Die TSI is ook aan een DSG-automaat te koppelen terwijl de 1.6'en te krijgen zijn met een handgeschakelde vijfbak en met een zestraps automaat.