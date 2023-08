Nieuwe Volkswagen Passat nu al volledig te zien

Helaas voor Volkswagen is de gloednieuwe Volkswagen Passat nu al in vol ornaat te bewonderen. Eerder lekte ook de nieuwe Tiguan al vroegtijdig het internet op. De Volkswagen Passat volgt duidelijk een vergelijkbaar designpad.

De curryworsten vliegen momenteel waarschijnlijk door de gang in Wolfsburg, want helaas voor de Duitsers is de fonkelnieuwe Volkswagen Passat nu al volledig te zien. Het lijkt erop dat Germancarforums deze foto's van de nieuwe Passat dinsdagavond laat als eerste naar buiten heeft gebracht en we danken Wilco Blok voor de tip. Er kan eigenlijk geen twijfel over bestaan dat we hier met het echte werk te maken hebben.

Doet de nieuwe Volkswagen Passat je ergens aan denken? Dan heb je waarschijnlijk de nieuwe en ook nog niet officieel gepresenteerde Volkswagen Tiguan nog vers op je netvlies staan. Daar lekten vorige week foto's van en de nieuwe Passat komt duidelijk uit dezelfde ontwerpkoker. Net als de Tiguan kruipt de nieuwe Volkswagen Passat qua vormen en lijnen wat dichter tegen de elektrische ID-reeks aan. De neus van de nieuwe Passat kenmerkt zich door wat rondere vormen dan bij de huidige het geval is, aan de achterkant heeft de Passat - net als onder meer de ID7 - verlichting over de hele breedte in plaats van twee losse units.

We noemen de Volkswagen ID7 natuurlijk niet voor niets, want dat is immers het elektrische alternatief voor deze nieuwe Volkswagen Passat. Verrassend is het dus allerminst dat de twee wel wat van elkaar weghebben en dat was eerder ook al op te maken uit beelden van deels beplakte Passats. Waar de ID7 er overigens als sedan én als Variant komt, is de nieuwe Volkswagen Passat altijd een Variant. Reken behalve op bekende TSI- en (in sommige markten) TDI-krachtbronnen ook op mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Meer over de Volkswagen Passat lees je hier, de officiële onthulling vindt nog deze week plaats.