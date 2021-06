Nieuwe Volkswagen Multivan: los van Transporter

Volkswagen breidt zijn modellengamma uit met de Multivan. De Multivan is van oudsher de personenautoversie van de Transporter, maar Volkswagen bikt die aanduiding nu van de T6 los om er een min of meer losstaand model van te maken. Dit is de nieuwe Volkswagen Multivan, een praktische balzaal waar ook nog eens een plug-in hybride van komt. Begin 2022 komt de Multivan naar Nederland.

Highlights

Nieuwe Multivan staat los van Transporter

Schuifdeuren en veel gemak

Ook als plug-in hybride eHybrid

Begin 2022 in Nederland

Volkswagen heeft met de Transporter een bedrijfswagen op de menukaart staan waar naast een personenversie op grijs kenteken ook een personenautoversie van bestaat: de Multivan. De toevoeging Multivan knipt Volkswagen nu los van de Transporter. Het merk boetseert er zelfs een losstaand model van. De Volkswagen Multivan is een auto die meer bus lijkt dan MPV, maar wel is gelardeerd met typische kenmerken van een auto uit dat in rap tempo uitgestorven segment. Voor een Sharan-achtige lijkt Volkswagen, in ieder geval in Europa, geen markt meer te zien. Maar voor een grote MPV met schuifdeuren nog wel, lijkt de redenatie van Volkswagen te zijn.

Daarmee lijkt Volkswagen een soortgelijke weg te bewandelen als Opel met de Zafira Life. De Zafira Life is namelijk de personenautoversie van bedrijfswagen Vivaro. Toch lijkt dat niet helemaal het geval. De Volkswagen Multivan komt namelijk naast de huidige generatie Transporter te staan. Die huidige Transporter is meermaals gemoderniseerd, maar verbergt onder zijn koets nog een platform dat in 2003 al onder de T5 debuteerde. Dat platform wordt niet gebruikt voor de Multivan, Volkswagen parkeert zijn nieuwe ruimtereus namelijk op het veel modernere MQB-platform. Op termijn zal overigens ook de Transporter worden vervangen, maar niet zoals je zou denken. Ondanks het feit dat Volkswagen de Multivan in één adem noemt met 'T7' en dat de Multivan door Volkswagen Bedrijfswagens is ontwikkeld en wordt gepresenteerd, bestaat het 'Bulli-aanbod' in de toekomst uit drie modellen: de Transporter, deze Multivan en de elektrische ID.Buzz.

Plug-in Hybrid

Het MQB-platform maakt het mogelijk dat Volkswagens grootste personenauto ook leverbaar wordt als eHybrid. Inderdaad, als plug-in hybride. De Multivan eHybrid heeft net als de Passat GTE een 150 pk sterke 1.4 TSI die samenwerkt met een 115 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 218 pk en 350 Nm. De plug-in hybride Multivan heeft een 13 kWh accu waar de auto waarschijnlijk zo'n 50 elektrische kilometers uit perst. Tot een snelheid van 130 km/h kun je puur elektrisch rijden, daarna springt de benzinemotor bij.

Liever geen plug-in hybride? Geen probleem. Volkswagen levert de Multivan namelijk ook met 136 pk (220 Nm) en 204 pk (320 Nm) sterke 1.5 en 2.0 TSI-benzinemotoren. Ook heeft Volkswagen een 150 pk sterke 2.0 TDI op de menukaart staan. Ongeacht welke motorversie je kiest heeft de Multivan een DSG-automaat. In de Multivan eHybrid is dat een exemplaar met zes versnellingen, de reguliere TSI- en TDI-versies hebben een DSG-automaat met zeven verzetten.

Aan moderne snufjes geen gebrek. De Multivan is straks namelijk ook te krijgen met IQ Drive Travel Assist, een systeem dat bekend is van andere modellen van Volkswagen en dat tot op zekere hoogte semi-autonoom rijden mogelijk maakt. Lane Assist en cruise control zijn standaard, evenals systemen als Front Assist met City Emergency Braking en verkeersbordherkenning.

Uiterlijk

De Volkswagen Multivan is overduidelijk een model dat sterk doet denken aan een bus, al komt het geheel minder busjesachtig over dan de Transporter Multivan die hij vervangt. De Multivan heeft een gespleten A-stijl, een designfoefje dat we onder meer kennen van de Citroën C4 Space Tourer. De motorkap is nog altijd vrij kort, maar de Multivan heeft een visueel minder stompe neus dan de huidige Transporter/Multivan. Dat de Multivan deel uitmaakt van de Transporter-bloedlijn, zie je ook terug in het design. Zo loopt er net als bij huidige en diverse vorige generaties vanuit de koplampen een strakke lijn over de flank die aansluit op de achterlichten. De achterlichten zijn geen verticaal georiënteerde blokken meer, maar vlak liggende en veel bredere exemplaren. Volkswagen geeft de Multivan elektrisch bedienbare schuifdeuren die een gemakkelijke instap, ook in smalle parkeervakken, moeten garanderen. Schuifdeuren heeft Volkswagens laatste grote MPV, de Sharan, nooit gehad. Wat dat betreft is Volkswagens keuze om van de Multivan meer een MPV-achtige te maken niet eens zo'n gekke geweest. Ledkoplampen zijn standaard, ledmatrixkijkers zijn optioneel. Wie de Style-uitvoering bestelt, krijgt een brede ledstrip in de snuit van zijn ruimtereus.

De Volkswagen Multivan komt er in twee lengtematen. De reguliere variant is 4,97 meter lang en heeft een 3,12 meter lange wielbasis. De langere variant strekt zich uit over een afstand van 5,17 meter en heeft dezelfde wielbasis, maar wel een 20 centimeter grotere overhang achter. Met zijn breedte van 1,94 meter is hij 3,7 centimeter breder dan de vorige Transporter Multivan, al is hij met zijn hoogte van 1,90 meter bijna 5 centimeter lager.

Interieur

Natuurlijk is de Volkswagen Multivan vanbinnen lekker praktisch, en ook enigszins eigenwijs. Naar een conventionele versnellingspook zoek je je namelijk een ongeluk. In plaats daarvan heeft de Multivan een klein keuzeknuppeltje waar zich shift-by-wire-techniek achter schuilhoudt. Net als bij de Volkswagen ID3 is het bedieningselement van de transmissie versmolten met de overkapping van het instrumentarium. Volkswagen geeft de Multivan onder meer een 10-inch multimediascherm, een 10,25-inch groot digitaal instrumentarium, een automatische handrem en optioneel zelfs een immens glazen panoramadak. Zaken die je inderdaad eerder in een personenauto verwacht. Volkswagen zet zelfs een uit 14 luidsprekers bestaand audiosysteem van Harman Kardon op de optielijst.

Volkswagen vergeet het praktisch gemak echter niet. De ruimte tussen de voorstoelen is namelijk bewandelbaar. Dat maakt het voor de inzittenden voorin niet alleen makkelijk om in een krap parkeervak de weg via een van de schuifdeuren naar buiten te vinden, maar ook om tussen de kibbelende kinderen achterin te springen als dat nodig is. De Volkswagen Multivan heeft geen gebruikelijke derde zitrij achterin. Althans, er is een zitrij, maar het is geen achterbank. Zowel de tweede als de derde zitrij bestaat uit losse zetels, uitneembare exemplaren die dankzij rails ook nog eens naar voren en naar achteren te schuiven zijn. De stoelen op de tweede zitrij zijn ook achterstevoren te plaatsen, fijn als je de inzittenden op de derde zitrij ook daadwerkelijk wilt aankijken tijdens het praten. Volkswagen perst ook nog eens een eveneens op rails geplaatst en dus verschuifbaar, maar ook uitklapbaar en uitneembaar tafeltje in het interieur.

De bagageruimte met de derde zitrij in normale positie heeft een inhoud van 469 liter. Er komt ook een langere variant van de Multivan beschikbaar die in die situatie 763 liter mee kan zeulen. De totale bagageruimte bedraagt zonder stoelen achterin maar liefst 3.672 liter en 4.005 liter voor de verlengde versie. De achterklep valt - optioneel - elektrisch te openen door met je voet onder de bumper te wapperen.

Volkswagen gaat de Multivan ook in Nederland voeren. Begin 2022 staat de praktische Volkswagen bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.