Nieuwe Volkswagen Multivan ook als plug-in hybride

De nieuwe Volkswagen Multivan wordt de eerste ruimtereus van Volkswagen die beschikbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn. Volkswagen Bedrijfswagens geeft namelijk weg dat de nieuwe Multivan onder meer leverbaar wordt met een aandrijflijn die luistert naar de naam eHybrid. Exacte details over die plug-in hybride hardware houdt Volkswagen nog even onder de pet. Wel zegt het dat het accupakket een plek in de bodem krijgt en dat de elektrische actieradius in elektromodus voldoende is voor het afleggen van "gebruikelijke dagelijkse kilometers." De naam van de plug-in hybride versie, eHybrid, kennen we al van plug-in hybride versies van auto's als de Golf, Arteon en sinds kort ook van de Tiguan.

De nieuwe Multivan wordt net even anders dan je van Volkswagen gewend bent. Traditioneel is de Multivan de personenversie van de Transporter, maar dat ligt straks anders. De nieuwe Multivan komt namelijk als los model naast de huidige Transporter te staan. Die bedrijfswagen mag dus nog even mee. De nieuwe Multivan lijkt meer 'MPV' dan ooit te worden. Onderhuids komen we in ieder geval een variant van het bekende MQB-platform tegen. In juni wordt de nieuwe Volkswagen Multivan in z'n geheel gepresenteerd.