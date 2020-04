Nieuwe Volkswagen Golf R jaagt over de 'Ring

Een nieuwe generatie Golf vraagt uiteraard op een reeks sportieve varianten. Een aantal daarvan kennen we al, maar op dé smaakmaker van het sportieve Golf-gamma moeten we nog even wachten. Wel kunnen we die Golf R alvast in actie zien op de Nürburgring.

Aan de vooravond van wat de Autosalon van Genève had moeten zijn, trok Volkswagen het doek van drie sportieve varianten van de Golf: de GTI, GTD en GTI. De GTI beschikt over een 245 pk sterke 2.0 TSI, een krachtbron die straks zijn meerdere moet erkennen in de machine die Volkswagen in de topversie van de Golf hangt: de R.

Op deze nieuwe set spionageplaten is een slechts summier met camouflagemateriaal bedekt testexemplaar van die sportiefste Golf te zien. De Golf R krijgt aan weerszijden van zijn bilpartij twee uitlaateindstukken, ligt ogenschijnlijk behoorlijk dicht tegen het asfalt en staat op fiks lichtmetaal waar zich krachtigere remmerij achter schuilhoudt dan bij bijvoorbeeld de GTI. De geperforeerde schrijven aan de voorzijde zijn daar een voorbeeld van.

Wat de Golf R gaat aandrijven, staat nog niet vast. Wel weten we dat de R-versie een meer dan 400 pk sterke 2.0 TSI krijgt die zijn vermogen over alle vier de wielen verdeelt. De nieuwe Golf R is het aan zijn stand verplicht om rapper te zijn dan zijn voorganger. Reken dus op een Golf die in 4,5 seconden of minder naar een snelheid van 100 km/h sprint. Een onthulling verwachten we later dit jaar.