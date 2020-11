Volkswagen belicht nieuwe Golf Variant

In eerste instantie komt de Golf Variant er met drie motoren: twee variaties van de 2.0 TDI met 115 en 150 pk en een 1.0 eTSI-benzinemotor met 110 pk. De eTSI en de 150 pk sterke 2.0 TDI zijn gekoppeld aan een zeventraps DSG, de 115 pk sterke diesel moet het doen met een handbak. Later voegt Volkswagen nog drie benzinevarianten aan de line-up toe: een 1.0 TSI met 90 pk en de 1.5 TSI met 130 en 150 pk. Het aanbod aan milde hybrides wordt verrijkt met de 1.5 eTSI die de klant ook weer in twee smaken kan krijgen: met 130 of 150 pk. Ook de 1.5 TGI op aardgas zal komend jaar zijn opwachting maken in de Golf Variant.

Navraag bij Volkswagen leert dat er in principe geen Golf Variant GTE komt, tenzij de marktvraag uiteindelijk toch heel hoog blijkt te zijn. Men gooit de deur dus niet definitief dicht. Net als bij de Golf hatchback het geval is, komt de Variant er ook in de uitrustingsniveaus Life, Style en R-Line. Het voornaamste wapenfeit van de Variant ten opzichte van de hatchback is dat hij 35 cm langer is, met een wielbasis die 6,7 cm is toegenomen. Dit geeft de achterpassagiers 4 cm meer beenruimte en maakt dat je 611 liter aan bagage in de kofferbak kwijt kunt. Hoe de Nederlandse prijslijst van de Golf Variant er concreet uit gaat zien, is nog niet bekend. De importeur zal de prijzen pas in een later stadium delen.

Golf Variant Alltrack

De Golf Variant Alltrack krijgt dezelfde dieselmotor mee als de Golf GTD: een 200 pk en 400 Nm sterke 2.0 TDI. De Alltrack heeft standaard een vergelijkbaar uitrustingsniveau als de R-Line en zit daarom al van meet af aan goed in zijn spullen. In het interieur is de Alltrack voorzien van speciale stoelbekleding en sierlijsten. Keuze in aandrijflijnen is er niet: de Alltrack beschikt altijd over de bovenstaande krachtbron met 4Motion-vierwielaandrijving en komt er niet in een goedkopere variant met bijvoorbeeld enkel voorwielaandrijving. De Golf Variant Alltrack komt echter niet naar ons land. Volgens de importeur is er te weinig vraag naar deze topuitvoering en zijn er genoeg andere alternatieven op de markt, zoals de Tiguan.