Nieuwe uitstootnormen raken ook elektrische auto's

Om de Euro 7-norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen voor nieuwe voertuigen op de Europese openbare wegen is al veel te doen geweest. Eerder ging het gerucht dat de nieuwe norm zo streng zou zijn, dat verbrandingsmotoren bijkans irrelevant zouden worden. Onlangs werd dat bijgesteld. Sterker: de Euro 7-norm zou voor personenauto's zelfs helemaal niet strenger worden dan de momenteel nog geldende Euro 6-norm. Dat blijkt nu ten dele waar.

De Europese Commissie heeft nu namelijk zijn voorstel voor de Euro 7-normen neergelegd bij het Europees Parlement. Mocht dat voorstel ongewijzigd doorgevoerd worden, wat op 1 juli 2025 moet gebeuren, dan betekent dat het volgende voor de vanaf die datum geldende uitstootnormen.

Normen voor alle voertuigen voortaan onder één noemer

Ten eerste: de Euro 7-norm zegt vanaf 1 juli 2025 iets over alle personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen. Tot nog toe was er een Euro 6-norm voor auto's en bedrijfswagens en een Euro VI-norm voor vrachtwagens en bussen.

Strengere meetprocedure

De normen voor de hoeveelheid uitstoot mogen dan nauwelijks strenger worden (daarover lees je iets verderop in dit artikel), de omstandigheden waaronder een voertuig moet voldoen aan die normen worden wel uitgebreid. Eerder waren die beperkt, maar vanaf de invoering van Euro 7 moeten ze zowel op korte als lange ritten en bij zowel warm als koud weer gehaald kunnen worden - en dat wordt dan ook getest.

Aandrijfvormen gelijk behandeld, dus deels strengere normen

Eerder golden er voor diesel- en benzineauto's verschillende uitstootnormen. Dat is bij Euro 7 niet meer het geval. Of een auto nu op elektriciteit, waterstof, synthetische brandstoffen, diesel of benzine draait: de limieten zijn hetzelfde. Daarbij worden ze gelijkgetrokken met de strengste limieten die er al waren. Dat zorgt ervoor dat de eerdere limieten voor benzine- en dieselauto's deels strenger worden. Nieuwe diesels mogen nu nog 0,08 gram stikstofoxiden uitstoten per kilometer. Dat wordt 0,06 gram - evenveel als benzineauto's nu. Voor laatstgenoemde wordt de norm voor de koolstofmonoxide-uitstoot dan weer strenger. Die gaat van maximaal 1 gram per kilometer naar 0,5 gram per kilometer om in pas te lopen met de huidige dieselnorm.

Wereldprimeur: fijnstofnormen voor remmen en banden

Ook wil de Europese Commissie limieten stellen aan de fijnstofproductie van banden en remmen. Die bestaan tot op heden nergens ter wereld. Er zou door het doorgaans hogere gewicht van elektrische auto's meer fijnstof van hun banden komen, waardoor ze op hun eigen manier een negatievere invloed hebben op de directe omgeving. Mede daarom moeten er normen voor komen, die dus hetzelfde zijn voor alle soorten auto's. Hetzelfde geldt voor de fijnstofproductie van remmen.

Ook normen voor levensduur EV-accu's

Elektrische auto's moeten straks niet alleen aan normen voor fijnstofproductie voldoen, maar ook aan normen voor de levensduur van de accu. De Europese Commissie ziet dat het consumentenvertrouwen jegens volledig elektrische auto's nog deels te wensen overlaat. Dat komt onder meer doordat sommigen vrezen voor accudegradatie. Om onzekerheden daaromtrent weg te nemen en producenten aan te moedigen duurzamer batterijen te ontwikkelen, komen er regels voor de minimale levensduur van accu's.

Betere en langduriger controle uitstoot 'oudere' auto's

Nu geldt nog dat een nieuwe auto vijf jaar en 100.000 kilometer lang aan de norm moet blijven voldoen. Dat wordt opgerekt naar tien jaar en 200.000 kilometer. De huidige eis wordt onvoldoende gecontroleerd, vindt de Europese Commissie. Met het oog op het uitbreiden van de norm, moet er dus ook een betere controlemethode komen. Daarvoor wil het orgaan gebruikmaken van de technologieën die tegenwoordig voor handen zijn. Dat betekent dat nieuwe auto's op den duur extra sensoren krijgen aangemeten. Die moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten de uitstoot makkelijker kunnen meten, ook als een auto al een paar jaar op de weg is. Zodoende kan gecontroleerd worden of auto's na bijvoorbeeld acht jaar en 160.000 kilometer ook nog aan de Euro 7-norm voldoet - iets dat nu veel lastiger is.

Of de beschreven normen werkelijkheid worden, is nog even afwachten. Eerst moet het Europees Parlement erover stemmen, en vervolgens moeten ze nog door de Raad. Zodra ze definitief zijn, lees je het hier.