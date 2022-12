Nieuwe Toyota Prius: tot bijna 70 kilometer elektrisch

In het tweede kwartaal van 2023 haalt Toyota de nieuwe Prius naar Nederland. Dat is in Europa altijd een plug-in hybride en nu weten we ook hoe ver de Toyota Prius Plug-in Hybrid met een volle accu komt.

De uitgaande en vorige generatie Toyota Prius waren als hybride en als plug-in hybride verkrijgbaar. Met de nieuwe Prius bewandelt Toyota een ander pad. Hoewel er in onder meer thuisland Japan ook weer een hybride Prius te koop is, komt het nieuwe model alleen als plug-in hybride naar Europa. Stéphan Vermeulen kon het je in de video van de nieuwe Prius al vertellen, maar mocht je die niet bekeken hebben - we kunnen het ons haast niet voorstellen - : de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid komt bijna 70 kilometer ver op een volle accu.

De jongste Toyota Prius Plug-in Hybrid is veel krachtiger dan zijn voorgangers. Waar de uitgaande Prius Plug-in Hybrid een 1.8 van 99 pk had die samen met een 92-pk elektromotor goed was voor een systeemvermogen van 122 pk, is het nieuwe model bijna twee keer zo potent. In zijn neus ligt namelijk een 2,0-liter viercilinder die 148 pk op de been brengt. Samen met een 160 pk krachtige elektromotor levert dat een systeemvermogen op van 223 pk. Met die spierkracht is het direct de snelste Prius ooit. Hij slechts 6,7 seconden sprint je ermee naar een snelheid van 100 km/h.

De kersverse stekker-Prius is niet alleen krachtiger dan zijn voorganger; de elektrische actieradius is eveneens veel groter. Het accupakket dat ditmaal in zijn geheel onder de achterbank zit, is met zijn capaciteit van 13,6 kWh anderhalf keer zo groot als het exemplaar in de uitgaande Prius Plug-in. Met het oude model kon je maximaal 50 kilometer elektrisch afleggen en Toyota gaf aanvankelijk aan dat de nieuwe Prius Plug-in Hybrid 50 procent verder moet komen. Maar een elektrische actieradius van 75 kilometer redt de nieuwe Prius-met-stekker niet. Toyota geeft voor het nieuwe model een elektrisch rijbereik van 69 kilometer op.

Zoals gezegd komt de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid in het tweede kwartaal van 2023 in Nederland op de markt. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.