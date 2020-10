Nieuwe Toyota Mirai van dichtbij te zien

In het eerste kwartaal van 2021 moet de Toyota Mirai al op de markt verschijnen, dus dat betekent dat Toyota momenteel de puntjes op de i zet. In Michigan, nota bene de Amerikaanse staat waar de 'Grote Drie' nog om de haverklap flinke benzineslurpers de weg op sturen, test men de Mirai in praktijkomstandigheden. Onze lokale spionagefotograaf kreeg bij een tankstation de kans om de Mirai even van dichtbij op de foto te zetten. Dat lijkt overbodig, aangezien bijna een jaar geleden de Mirai al in 'productievorm' getoond werd, maar kennelijk is er nog reden voor Toyota om zaken af te plakken.

Veel wijzer worden we er helaas niet van, maar gezien de plaatsing van de plakkers lijkt het erop dat zowel de voor- als achterbumper mogelijk toch nog iets anders van vorm wordt dan verwacht. Wat wél te zien is, is dat de koplampen een iets andere signatuur krijgen dan op de begin dit jaar getoonde Mirai het geval was. Voor de achterlichten zou dat ook zomaar kunnen gelden; die zijn wel erg enthousiast ingepakt. Op het dashboard zijn geen opvallende veranderingen waar te nemen.

Goedkoper én betere actieradius

Eerder deze week werd bekend dat de nieuwe Mirai hier in Nederland fors goedkoper wordt dan de vorige. Toyota gaf eerder al aan dat de actieradius zo'n dertig procent boven die van het huidige model ligt. Daarvoor geeft Toyota een actieradius van 500 kilometer op, reken dus op een range van zo'n 650 kilometer. Een ander belangrijk verschil met het vorige type is dat het voortaan een achterwielaangedreven auto is. Meer details over de Mirai worden nog dit jaar uit de doeken gedaan, want in december krijgen we de échte productieversie te zien. Zoals gezegd komt-ie in het eerste kwartaal van 2021 op de markt.