Nieuwe Toyota Land Cruiser volgt Nederlands voorbeeld in VS

De nieuwe Toyota Land Cruiser is in de Verenigde Staten bijna 35.000 dollar goedkoper dan de vorige. Dat is geen liefdadigheid van Toyota, maar komt doordat de nieuwe een trede lager op de ladder staat, net zoals dat in Nederland een paar jaar eerder gebeurde.

De nieuwe Toyota Land Cruiser, die met zijn retro-uiterlijk bij velen de handen op elkaar krijgt, kost in de Verenigde Staten omgerekend zo’n €55.000. In het door belastingen geteisterde Nederland is dat natuurlijk ondenkbaar, maar ook in de VS lijkt de auto daarmee een koopje. De laatste keer dat er een Toyota Land Cruiser op de Amerikaanse prijslijst stond was dat voor modeljaar 2021. Die kostte toen zonder opties bijna 90.000 dollar en verdween na 2021 roemloos van de prijslijst, waarna de VS Land Cruiser-loos achterbleef. Tot nu toe.

De enorme prijsdaling heeft alles te maken met het feit dat Toyota twee verschillende modellijnen van de Land Cruiser voert. Het in 2021 verdwenen model was de ‘echte’ Land Cruiser, de full-size-beul die uitsluitend met achtcilinders werd geleverd. De nieuwe heet internationaal ook wel Land Cruiser Prado en is een kleiner model met veelal V6-kracht aan boord. Toyota levert nu en in het verleden slechts één van die twee Land Cruisers in de Verenigde Staten, en noemt beide modellen dus simpelweg ‘Land Cruiser’. Daarmee ontstaat een situatie die sterk lijkt op de Nederlandse, want ook bij ons wordt de Land Cruiser Prado bij gebrek aan andere Land Cruisers simpelweg ‘Land Cruiser’ genoemd. De grote Land Cruiser was bij ons overigens tot 2016 wel leverbaar, maar werd toen verkocht als ‘Land Cruiser V8’.

Afstand van Sequoia

Met de komst van de nieuwe ‘Prado’ levert Toyota dus niet de grootste, maar juist de wat compactere Land Cruiser in de VS. De in 2021 gepresenteerde, fullsize 'J300' is er niet leverbaar. Dat lijkt een wat opmerkelijke keuze voor het land waar alles altijd groter lijkt te moeten, maar is wel te verklaren. Voor wie ruimte zoekt in een Toyota-SUV is er aldaar immers de Sequoia, het SUV-broertje van de immense Tundra-pick-up die je ook in Nederland weleens ziet rijden. Naast een Land Cruiser legt zo’n Sequoia het af als het gaat om terreincapaciteiten, maar hij biedt wel meer ruimte en praktisch gemak. In de praktijk vielen de verkoopcijfers van de vorige Land Cruiser dan ook tegen, omdat de auto alleen werd overwogen door mensen die het onverwoestbare imago en de terreinvaardigheid van het model op waarde wisten te schatten. Met de nieuwe, kleinere Land Cruiser wordt die groep nu alsnog bediend, maar dan tegen een lagere prijs.

Probleem verplaatst

Daarmee is het probleem van twee modellen in één segment overigens niet verdwenen, maar verplaatst. Toyota voert in Noord-Amerika namelijk ook met veel succes de 4Runner, die met zijn formaat, insteek én prijs aardig in het vaarwater van de nieuwe Land Cruiser zit. Ook de 4Runner wordt vooral gekocht om zijn stoerheid en vliegt vooral in extra ruige TRD Pro-versie de showroom uit. Enige kannibalisme lijkt hier onvermijdelijk, wat doet vermoeden dat Toyota met een toekomstige nieuwe 4Runner voor meer onderscheid gaat zorgen.

Lexus

Is het verhaal daarmee rond? Nee. Stiekem is de nieuwe, grote J300-Land Cruiser wel degelijk leverbaar in de VS, maar dan als Lexus LX. En hoewel de Land Cruiser Prado nooit als zodanig leverbaar is geweest in Noord-Amerika, levert Lexus een luxere versie van die auto al jaren aan Amerikaanse kopers af als Lexus GX. Daarvan is trouwens ook een nieuwe. Die is opnieuw gebaseerd op de Land Cruiser Prado, maar verscheen een paar maanden eerder.