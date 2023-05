Nieuwe Toyota C-HR: minstens zo brutaal als huidige

Toyota komt dit jaar met een geheel nieuwe generatie van de C-HR. De nieuwe Toyota C-HR wordt minstens zo eigenwijs vormgegeven als zijn voorganger en is op deze splinternieuwe spionageplaten in een weinig verhullend stickervelletje op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

Toyota injecteerde zichzelf in 2016 met een opvallende dosis frisheid. Toyota's zouden zowel op designvlak als wat techniek betreft levenslustiger worden en met de eerste generatie C-HR die in 2016 het levenslicht zag, leverde het daar het eerste bewijsstuk van. Die Coupé High Rider vindt dit jaar opvolging in een geheel nieuw model. Ook de nieuwe Toyota C-HR wordt weer een eigenwijs vormgegeven cross-over, al kijken we daar in de huidige tijden van bijna barok autodesign minder van op. De nieuwe Toyota C-HR beleeft op relatief korte termijn zijn publieksdebuut en vandaag kunnen we hem je beter dan ooit laten zien. Althans, de daadwerkelijke auto.

Al in september 2022 dook AutoWeek de patenttekeningen van de splinternieuwe Toyota C-HR op. Op die platen was de definitieve productieversie van Toyota's nieuwe cross-over al te zien. Toyota heeft de C-HR zelf al eens in conceptuele vorm getoond en stuurde er niet veel later de eerste grondig ingepakte prototypes van op pad. Op deze nieuwe set foto's is de nieuwe C-HR te zien in een strak stickervelletje dat weinig meer aan de verbeelding over laat. Sterker nog, praktisch alle vormen, vouwen en hoeken van de tweede generatie Toyota C-HR zijn al zichtbaar.

Toyota geeft de nieuwe C-HR een hoog in de bips geplaatste achterlichtpartij. Boven de vrij vlak liggende achterruit zien we - net als op de patentplaten eerder - een achterspoiler met twee hogere delen. De achterbumper verdient met zijn prominent aanwezige wulpse vormen een vermelding, evenals de in de portieren verzonken handgrepen. Ook opvallend is het front met daarin de nieuwe Toyota-modellen kenmerkende C-vormige koplampen. Een interessant detail vinden we boven de gapende muil, daar is de snuit van de nieuwe C-HR namelijk opvallend dicht. De welvingen in de motorkap lopen optisch over in de voorschermen en de lijn die vanuit daar naar achteren loopt, zakt ter hoogte van de A-stijl iets in.

Komt er ook een volledig elektrische Toyota C-HR? Helemaal waarschijnlijk is dat niet, maar niets is onmogelijk. Tussen de vele studiemodellen die Toyota in december 2021 presenteerde, zat onder meer de Small SU EV. Die elektrische designstudie vertoont sterke uiterlijke overeenkomsten met de C-HR, het is dus zeker denkbaar dat Toyota een elektrische versie van de C-HR bekokstooft. Maar is het zéker? Nee. Toyota komt immers ook met de bZ3X, een puur elektrische SUV-broer die een stapje onder de bZ4X komt te staan. Vast staat dat de nieuwe C-HR met zowel hybride als plug-in hybride aandrijflijnen beschikbaar komt. Mogelijk staat de nieuwe C-HR al op het nieuwe 'E3-platform' van Toyota, een modulaire basis die delen van de TNGA-platformfamilie en van de elektrische e-TNGA-architectuur met elkaar combineert. De aandrijflijn van de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid geeft mogelijk al weg wat je van het plug-in-hart van de C-HR kunt verwachten.

Toyota C-HR in Nederland

De Toyota C-HR is momenteel leverbaar als 122 pk krachtige 1.8 Hybrid en als sterkere 2.0 High Power Hybrid met een systeemvermogen van 184 pk. Met een plug-in hybride aandrijflijn is het huidige model niet leverbaar. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Toyota C-HR in 2016 zijn er in Nederland bijna 21.500 exemplaren gekentekend. In 2018 had de C-HR z'n beste Nederlandse verkoopjaar. Toen vonden bijna 4.700 exemplaren een Nederlands thuis. In 2022 bleven de leveringen op 2.057 stuks steken. In dat jaar moest de cross-over - net als dit jaar tot op heden - de Corolla, Yaris, Yaris Cross en Aygo voor zich dulden.