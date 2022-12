Toyota bZ Compact SUV is elektrische broer Corolla Cross en C-HR

Er is meer duidelijkheid over de Toyota bZ Compact SUV. Dat is de kleinere versie van de bZ4X, de eerste geheel elektrische SUV van Toyota die al bijna in de showroom staat. Toyota zet de bZ Compact SUV in als derde wapen in het groeiende C-SUV-segment. Dat betekent dat de Corolla Cross en de C-HR een geheel elektrische broer in die klasse krijgen.

De specificaties van de bZ Compact SUV zijn nog niet vrijgegeven maar het is wel duidelijk waar we de elektrische SUV moeten plaatsen. De auto deelt techniek met de bZ4X en daarvan is al alles bekend. De bZ4X is net als de C-HR Prologue, de voorbode van de tweede generatie Toyota C-HR in de ED²-designstudio in het Zuid-Franse Nice ontworpen en je kunt hem zien als de elektrische broer van de Corolla Cross en de C-HR. Die staan overigens wel op hetzelfde, dus niet voor elektrische modellen bedoelde platform.

Op het Kenshiki-forum in Brussel onthulde Toyota vorige week heel veel nieuws. De bZ Compact SUV was al eerder naarbuiten gekomen, maar we weten nu wel dat de auto iets groter is dan de C-HR Prologue. Die voorbode van de nieuwe C-HR werd op het evenement onthuld en met 4,37 is de SUV die als hybride en plug-in hybride verschijnt 16 centimeter korter dan de geheel elektrische bZ Compact SUV.

Zes elektrische Toyota's in 2026

De bZ Compact SUV is net als de bZ4X onderdeel van het plan om in 2026 zes geheel elektrische Toyota's in Europa aan te bieden.

Of dit het tweede elektrische model in het gamma wordt wilde Toyota nog niet bevestigen maar gezien het belang van het C-segment in Europa kun je ervan uitgaan dat hij het wordt. Van alle in Europa verkochte auto's is 32 procent een model in het C-segment. En van dat C-segment is 61 procent een SUV. Als de bZ Compact SUV op de markt komt heeft Toyota naast de Corolla Cross en de C-HR een derde model in die populaire klasse.

Wanneer de bZ Compact SUV in productie gaat is nog niet bekend. Op het Kenshiki-forum viel wel op dat de auto al dichter bij het productiestadium is dan de C-HR Prologue. De deuren van de conceptcar mochten al open, er in zitten nog niet. In de video die we maakten zie je goed dat de bZ Compact SUV al productierijper is.