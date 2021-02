Nieuwe Skoda Fabia komt er binnenkort aan

De huidige Skoda Fabia heeft het naar verhouding niet heel lang volgehouden. Waar eerdere Fabia's nog pakweg acht jaar op de markt waren, geeft deze modelreeks het stokje dit jaar al door, na zes jaar. De reden daarvoor is vooral op technisch vlak te vinden. De Fabia staat nog niet op het nieuwste MQB A0-platform waar concerngenoten Volkswagen Polo en Seat Ibiza al wel op tronen. Skoda wacht liever niet nog langer om dat recht te zetten. Komende lente heeft de onthulling van de nieuwe Fabia plaats, zo maken de Tsjechen nu bekend.

Die bekendmaking gaat samen met een teaserfoto waarop we, gehuld in een rookgordijn, de jongste Fabia van de zijkant zien. Geen grote verrassingen qua ontwerp, maar dat was ook al niet echt de verwachting. De Fabia schuurt meer dan ooit tegen de Polo aan. De eerste keer dat hij testend werd gespot, was-ie zelfs nog vermomd als zijn Volkswagen-broer. Onlangs ging de Fabia echter ook in zijnm eigen jasje de deur uit, dus dat geeft al een aardig beeld van hoe het eindresultaat gaat zijn.

Qua techniek mogen we dus een auto verwachten die vergelijkbare paden bewandelt als de Polo en Ibiza. Reken dus op een 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI, al komt er mogelijk ook een absolute basisversie met een 80 pk MPI in de showroom. Wie weet werkt Skoda op de achtergrond ook wel weer aan een RS-versie, die dan mogelijk de 200 pk sterke 2.0 TSI in de neus krijgt die we ook vinden in de Polo GTI. Dromen mag natuurlijk altijd. Voor de meer praktisch ingestelde mensen is er vooral goed nieuws; de Fabia komt ook weer als Combi. Dat is bijzonder, want een stationwagon in het B-segment is een zo goed als uitgestorven fenomeen. Helaas moeten we op de Combi nog tot 2023 wachten. De huidige Fabia Combi gaat daarom wat langer door.