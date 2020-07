Nieuwe Rolls-Royce Ghost laat zich al deels zien

De nieuwe Rolls-Royce Ghost staat te springen om het stokje van de huidige generatie over te nemen. Die loopt immers alweer 11 jaar mee. Zelfs voor een Rolls is het dan hoog tijd voor een opvolger. Over enkele maanden is het zover, liet het Britse luxemerk dinsdag weten. De Ghost, die al meerdere keren als gecamoufleerd prototype op de openbare weg is verschenen, is van de hand van ontwerper Henry Cloke. In een animatie van het merk zien we Cloke de lijnen van de Ghost op papier zetten en uiteindelijk komt de auto voor het oog van een stel belangstellenden ook al even naar buiten rijden. Zodoende kunnen we al enigszins zien wat ervan verwacht mag worden.

Het mag geen verrassing heten dat de nieuwe Ghost - zoals duidelijk te zien is - bepaald geen revolutie is. In grote lijnen blijft de kleine broer van de Phantom gewoon trouw aan het bekende recept. Wel is te zien dat de voorbumper iets opvallender werd, met een grotere opening die aan beide kanten in een soort krul omhoog loopt. Hoewel we hier natuurlijk een tekening voor onze neus hebben, is het verder duidelijk dat de Ghost vrij minimalistisch gelijnde koplampen krijgt met led-techniek erin.

Overigens is het onderhuids iets minder een voortzetting van het bekende verhaal. De nieuwe Ghost deelt zijn (ingekorte) basis namelijk grotendeels met de Phantom, waar de huidige nog op een aangepast BMW 7-serie-platform staat. Dat betekent overigens niet dat de verwantschap met moederbedrijf BMW op technisch gebied moeilijk te spotten zal zijn, want naar alle waarschijnlijkheid vindt de 6,6-liter V12 van BMW gewoon weer z'n weg naar de Ghost. Dat is mogelijk bij de nieuwe Ghost wel voor de laatste keer.