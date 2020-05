'BMW neemt binnenkort afscheid van de V12'

Is er nou wel of niet een toekomst weggelegd voor de V12 in (Duitse) luxeauto's? Het is een vraag die de fans al jaren bezighoudt. Mercedes-Benz gaf bij monde van Daimler-CEO Ola Källenius een half jaar geleden de 'geruststelling' dat de nieuwe S-klasse weer met V12 komt. Ook de V12 van BMW zou voorlopig nog niet uit het aanbod verdwijnen, zo werd een jaar geleden gesuggereerd. Dat is echter niet wat de heren en dames van het Duitse BMW-medium Bimmertoday hebben begrepen. Naar verluidt valt het doek aankomende herfst voor de twaalfcilinder. De reden laat zich al raden: de immer striktere CO2-eisen die de Europese Unie oplegt. Voor de Aziatische markt zou BMW nog wel wat langer met de V12 doorgaan. Daar is aardig wat vraag naar de grootste motor en de Brusselse wetgeving heeft op die markt uiteraard geen vat.

Momenteel is de 6,6-liter biturbo V12 nog te vinden in de 7-serie (M760Li) en mogelijk krijgt ook de X7 de enorme motor nog heel eventjes. Daarnaast is er een andere belangrijke afnemer van de BMW V12's: dochtermerk Rolls-Royce. Over een aanzienlijk deel van het aanbod van de Britten is de V12 nog leverbaar. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat Rolls Royce kan leven met het einde van de V12. Het merk blikte immers alweer drie jaar geleden vooruit op een volledig elektrische toekomst. De kans is dan ook aanwezig dat er nog even een voorraadje V12's ingeslagen wordt bij BMW, maar dat er voor de volgende generaties van de modellen überhaupt geen verbrandingsmotor meer aan te pas komt.