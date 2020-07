Rolls-Royce kondigt nieuwe Ghost aan

In een lofzang bejubelt Rolls-Royce-topman Torsten Müller-Ötvös de Ghost, het populairste model van Rolls-Royce. Het actuele model stamt in de basis uit 2009 en dat maakt de sedan inmiddels tot een oudgediende. Onze spionagefotograaf heeft de opvolger van de huidige Ghost al diverse keren voor de lens gekregen, maar nu meldt topman Müller-Ötvös zelf dat het merk die auto over enkele maanden aan de wereld voorstelt. Die aankondiging gaat gepaard met een teaserafbeelding waarop de contouren van de nieuwe Ghost te zien zijn.

Torsten Müller-Ötvös zegt onder meer dat Rolls-Royce vijf jaar geleden begonnen is met de ontwikkeling van het nieuwe model. De merkwaarden van Rolls-Royce zouden in de nieuwe Ghost sterker dan in elk ander model van het merk tot uiting moeten komen. De nieuwe Ghost zou daarbij volledig nieuw zijn, slechts de in de portieren verstopte paraplu en de Spirit of Ecstasy zouden als enige onderdelen van het huidige model overgeheveld worden naar het nieuwe.

Van de nieuwe Ghost komt ongetwijfeld ook weer een langere EWB-variant, een versie met een langere wielbasis. Het huidige model staat op een grondig aangepast platform van de vorige generatie BMW 7-serie. De nieuwe Ghost zal echter meer op Rolls-leest geschoeid zijn. We mikken er op dat een deel van de basis afkomstig is van de in 2017 gepresenteerde actuele Phantom.