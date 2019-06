Nieuwe Renault Zoe duikt op

Na de Captur is het nu ook een natte bedoening rondom de nieuwe Renault Zoe, want ook die auto lekt voortijdig op het internet. Het Franse Worldscoop en Duitse Autobild gaan er met de primeur vandoor.

Het is al een tijdje duidelijk dat Renault achter de schermen druk in de weer is met de nieuwe Zoe. De EV rijdt alweer acht jaar rond en kan dus wel een opfrisbeurt gebruiken. Eerdere spyshots lieten zien dat Renault bij de tweede generatie van de EV sterk vasthoudt aan het uitgaande model. De basisvormen van de koets lijken dan ook (vrijwel) ongewijzigd. De nieuw gelekte foto bevestigt dit vermoeden. Het verschil zit hem vooral in het front waar nieuwe koplampen de show stelen. Ook de bumperindeling krijgt een update met nieuw getekende mistlampen. De grille is verder meer in lijn getrokken met bijvoorbeeld de nieuwe Clio. Als laatste is ook het rooster boven de kentekenplaat in een nieuw jasje gestoken!

Wat wel spannend blijft, zijn de technische wijzigingen die Renault mogelijk in petto heeft voor de Zoe. Daarnaast zou er ook een enorme inhaalslag binnenin de compacte EV gemaakt kunnen worden. Het ontwerp van het interieur uit de huidige versie leunt namelijk nog sterk op de ontwerpschetsen van de vorige generatie Clio. De opgedoken foto zegt verder ook niks over de achterkant, waar mogelijk nieuwe lampen en een gewijzigde bumper kunnen zitten. Voor al die informatie moeten we dus nog even geduld hebben, de onthulling staat binnenkort gepland.