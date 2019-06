Nieuwe Renault Zoe duikt op

We vermoedden namelijk al dat Renault weinig verrassends in petto had met het design van de geheel nieuwe generatie Zoe. Op eerder spionagebeeld leek het er namelijk al op dat Renault sterk vasthoudt aan de eerste generatie van de compacte EV. Op deze nieuwe patenttekening is de eerdere camouflage in geen velden of wegen te bekennen en kunnen we een betere blik werpen op het koetswerk van de Zoe II. Aan de voorkant worden vooral de koplampen en de bumperpartij aangepakt. Het olijke ronde neusje van weleer maakt plaats voor een iets sportiever geheel. De plek van de dagrijverlichting wordt opgevuld met grotere luchtinlaten en mistlampen. Ook de indeling van de onderbumper is gewijzigd.

Voor de rest lijkt het ontwerp, zoals dus verwacht, niet rigoureus te veranderen. Een beeld van de achterkant krijgen we nog niet. De grootste slag zou Renault onder de kap kunnen maken. De sterkste Zoe van de huidige generatie komt met de R110-elektromotor volgens WLTP 300 kilometer ver. Binnenkort verwachten we meer te weten te komen over de geheel nieuwe Zoe.