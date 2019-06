Nieuwe Renault Clio krijgt autogasinstallatie

Er gaan wat geruchten in de ronde en in de Franse wandelgangen wordt her en der over de Renault Clio gesproken, maar de Nederlandse importeur kan het nu aan ons bevestigen: de Clio krijgt optioneel af-fabriek een lpg-installatie.

Dat betekent dat de Clio uiteindelijk met vier verschillende aandrijflijnen op de markt komt: benzine, diesel, hybride én lpg. Het is nog niet bekend wanneer Renault met de Clio op autogas komt, maar we verwachten op redelijk korte termijn. Over een kleine tien dagen passeert de compacte Fransman onze landsgrenzen en belandt hij bij de dealers. Dat gebeurt in eerste instantie met twee benzinemotoren (TCe 100 en TCe 130) en één diesel (Blue dCi 85). Een hybride-aandrijflijn is voor later aangekondigd die de naam E-Tech gaat dragen. Een plug-inhybride, zoals de komende Captur en huidige Mégane krijgen, is voor de Clio uitgesloten.

Daarnaast is er officieus ook een nieuw systeem aangekondigd waarmee Renault 'door de lucht' updates naar de nieuwe Clio kan sturen. Denk hierbij aan updates voor het infotainmentsysteem en de navigatie. De importeur kon alleen niet stellen of deze optie al vanaf introductie beschikbaar is.

De nieuwe Clio is vanaf deze maand beschikbaar voor een basisprijs van € 17.290. Hoe de auto rijdt, zie je hier.