Nieuwe Renault Captur: de prijzen

21.590 euro hoog is de financiële drempel die je moet nemen om eigenaar te worden van een nieuwe Renault Clio. Dat is de prijs van de meest bescheiden uitvoering, een TCe 100 Life. Om met die motor te beginnen: het is een driecilinder 999 cc turbo met multipoint injectie die 74 kW (101 pk) en 160 Nm koppel, in combinatie met een handgeschakelde vijfbak.

De Life-uitvoering omvat onder meer Active Emergency Braking, Safe Distance Warning, led Pure Vision koplampen, cruisecontrol, lichtsensor en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Bij warm weer ben je echter aangewezen op geopende ramen.

Is je dat te min, dan neem je bijvoorbeeld de Zen. Die heeft namelijk wél (handbediende) airconditioning, naast het Easylink multimediasysteem met 7 inch aanraakscherm, 17 inch lichtmetalen wielen en verchroomde accenten. Meerprijs: € 1.900. Voor nog € 2.000 meer krijg je de Intens met led-dagrijverlichting, klimaatregeling, handsfree card, parkeersensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en MultiSense, waarmee de rijkarakteristiek in te stellen is.

Om de Captur feestelijk zijn wittebroodsweken in te sturen is er de Edition One. Deze heeft navigatie met drie jaar TomTom Traffic en een groter (9,3 inch) scherm, Bose hifi en een inductielader voor de smartphone. Verder is hij versierd met aluminium dakrails, 18 inch wielen. Meerprijs ten opzichte van de Intens: € 2.000.

De ultieme smulpaap kiest de Initiale Paris. Voor € 1.700 meer dan de Edition One krijg je leren bekleding, verwarmbare voorstoelen en stuur, automatisch inparkeren, vogelperspectief-camera, adaptieve cruisecontrol en 18 inch wielen met Eiffeltorenmotief.

Dan de verdere keuze in motoren: de hierboven genoemde indirect ingespoten driecilinder is er als Life, Zen, Intens en Edition One. De overige motoren zijn 1.333 cc vierpitters met turbo en directe inspuiting. De 96 kW (131 pk) versie heeft 240 NM koppel en is er naar keuze met handgeschakelde zesbak (€ 25.390 als Zen) of zeventraps EDC-automaat (€ 27.390, Zen).

De topper is dezelfde vierpitter met 113 kW (154 pk) en 270 Nm, altijd met de EDC-7. Die is leverbaar vanaf de Intens-uitvoering en kost dan 30.590 euro. Volgend jaar volgen een Bi-Fuel-variant van de TCe 100 en een plug-in hybride, de E-Tech.

De nieuwe Renault Captur is per direct te bestellen en arriveert begin december bij de Nederlandse dealers.