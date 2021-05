Nieuwe Range Rover gespot bij Nederlandse grens

De nieuwe Land Rover Range Rover bevindt zich al een hele tijd in de testfase. Nu is de grote Brit opnieuw stevig ingepakt opgedoken, ditmaal vlakbij de Nederlandse grens in België.

We danken Anique van Eijk hartelijk voor het toesturen van deze foto's. Zij spotte deze Range Rover (en nog eentje op de achtergrond) zomaar op een parkeerplaats in Minderhout, net over de grens in België. Helaas heeft Land Rover de auto sinds afgelopen zomer nog niet met minder camouflage op pad durven sturen. Toch biedt het weer een mooie kans om hem van dichtbij te bekijken. Vooral van de zijkant is goed te zien dat de Range Rover een wat meer afgerond profiel heeft dan we gewend zijn. Verder hoef je geen grote koerswijziging te verwachten qua ontwerp, naar verwachting wordt het vooral een grondige evolutie van het bekende verhaal. Eerder lieten we onze illustrator de nieuwe Range Rover al eens tekenen, om je een idee te geven.

Wat wél een grote koerswijziging is, is dat de Range Rover kennismaakt met volledig elektrische aandrijving. Hoewel Jaguar Land Rover de ontwikkeling van de volledig elektrische Jaguar XJ in de ijskast zette, is het niet zo dat de MLA-basis die onder meer daarvoor bestemd was geen doel meer dient. De Range Rover staat daar namelijk wel op en dat platform biedt zowel ruimte aan conventionele aandrijflijnen als deels en volledig elektrische aandrijving. Bij een plug-in hybride Range Rover - zoals we nu al kennen - zal het dus niet blijven. Een volledig elektrische versie hoeven we waarschijnlijk niet direct bij de introductie te verwachten, maar die zit op de langere termijn wel in het vat. Verder wordt de Range Rover een stuk lichter dan nu, dankzij meer gebruik van aluminium in de basis. Dat kan geen kwaad bij de elektrische versie, die door de accu's juist weer wat aan zal komen.

Het is nog steeds de vraag wanneer de nieuwe Range Rover dan eindelijk gepresenteerd wordt. We zetten er voorzichtig op in dat het laat in dit jaar gebeurt. In 2022 verwachten we hem op de markt.