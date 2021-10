Nieuwe Range Rover geschetst

Sinds de lancering van de eerste generatie is de Range Rover een begrip in autoland. De SUV is uitgegroeid tot een uiterst luxueuze kolos waarmee Land Rover in de hoogste regionen van SUV-land behoorlijk succesvol is. De huidige generatie Range Rover is binnenkort tien jaar oud en dat betekent dat een opvolger welkom is. Die opvolger komt er dan ook aan en misschien wel sneller dan je denkt. Land Rover verklapt dat het de geheel nieuwe Range Rover op 26 oktober aan het daglicht voorstelt.

De teasers bevestigen feitelijk weinig nieuws. Wat design betreft wordt de nieuwe Range Rover een evolutie van de uitgaande generatie. De nieuwe Engelse top-SUV krijgt onder meer verzonken handgrepen en belooft strak en ondanks z'n indrukwekkende afmetingen vrij minimalistisch vormgegeven te zijn. Gerry McGovern, Chief Creative Officer bij Jaguar Land Rover, omschrijft de nieuwe Range Rover namelijk als een auto met modernistisch design.

De vijfde generatie van Land Rovers grootste SUV, waarvan uiteraard ook weer een uitgerekte LWB-versie verschijnt, komt op het Modular Longtudinal Archicture-platform (MLA) te staan, een basis die Land Rover ook voor de inmiddels afgeschoten elektrische XJ zou gaan gebruiken. Of er ook een elektrische Range Rover in de pijplijn zit? Zeg nooit nooit! We weten in ieder geval al zeker dat de nieuwe Range Rover ook weer een Sport-broertje naast zich krijgt, waarvan ook nog eens een heftige SVR-versie komt. Op 26 oktober weten we meer.