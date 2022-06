Nieuwe Peugeot 408: géén nieuwe 308 sedan

De auto die je op deze foto's ziet is de nieuwe Peugeot 408 zoals die in China op de markt komt. Deze auto heeft dus vrijwel niets te maken met de 408 die Peugeot op afzienbare termijn in Europa op de markt brengt. De nieuwe 408 die nu aan de Chinese consument is voorgesteld lijkt van voren sterk op de 308. Maar ook met die auto heeft de auto minder te maken dan je wellicht zou denken.

Peugeot heeft grote moeite gedaan om van de vernieuwde 408 een auto te maken die als vierdeursversie van de nieuwe 308 door moet gaan. Wie de auto echter beter bekijkt, ziet dat het hier een zeer grondige facelift van de reeds bestaande 408 betreft. Peugeot bevestigt het zelf niet, maar er zijn genoeg zaken die daar op wijzen. Zo sluit de achterbumper op exact dezelfde manier aan op de achterlichten, zijn die achterlichten richting de flanken nagenoeg gelijk van vorm van de bestaande 408 en is ook de motorkap van de nieuwe 408 totaal anders dan die van de 308. Waar de motorkap van de 308 niet het zogenoemde clamshell/schelp-ontwerp heeft, vouwt de motorkap van de vernieuwde 408 en die van de uitgaande versie daarvan wél om de randen heen. Het nieuwe front van de 408 lijkt echter sterk op dat van de nieuwe 308 die in China nog op de markt moet komen en ook de wijze waarop de achterlichten met elkaar verbonden zijn doet denken aan de verlichting achterop de vorig jaar vernieuwde 308.

Ook de afmetingen van de vernieuwde 408 sterken ons vermoeden dat deze nieuwe 408 helemaal niet zo nieuw is. Hoewel de wielbasis van de 408 met 2,73 meter gelijk is aan die van de nieuwe 308 SW, is die afstand bij de uitgaande 408 net zo groot. De wagenlengte van deze 'nieuwe 408' is met 4,75 echter identiek aan die van de uitgaande Peugeot 408.

Voor het eerst heeft de Peugeot 408 een versie van Peugeot's iCockpit-interieur gekregen, al komt ook het interieur niet helemaal overeen met het binnenste van de 308. Peugeot levert de 408 in China in ieder geval met een geblazen 1.6 viercilinder benzinemotor die aan een zestraps automaat is geknoopt. Van een plug-in hybride aandrijflijn is geen sprake. Hebben de nieuwe 408 en de nieuwe 308 op technisch vlak überhaupt wel iets met elkaar gemeen? Zeker! Ze staan allebei op het EMP2-platform dat onder de vorige generatie 308 zat, al heeft Peugeot die basis voor de nieuwe 308 grondig gemoderniseerd.

408

Het is niet voor het eerst dat Peugeot de 408 een facelift gaf. Het model kwam in 2014 op de Chinese markt en werd in 2018 voor het eerst designtechnisch tegen het licht gehouden (foto's 18 en 19). Elders in de wereld - waaronder in Rusland - bestaat nog een andere Peugeot 408 (foto's 20 en 21). Dat is een opgefriste versie van een uit 2010 stammend model dat zijn techniek nog met de eerste generatie 308 deelt.