Nieuwe Opel Mokka in het vizier

Opel Mokka X Blik to the Future

De komst van de nieuwe Mokka is groot nieuws voor Opel. Het is immers de eerste Opel die volgens een nieuwe ontwerptaal is getekend. Niet geheel verwonderlijk dus dat de Duitsers in een uitgebreide reeks teasers vooruitblikken op de Mokka. Zo zagen we onlangs het interieur (geschetst) en de typeaanduiding al. Daarbij is de auto ook al in zijn geheel getoond, uiteraard nog wel met een fikse laag camouflage. Nu laat Opel een schets van de neus van de Mokka zien. Zoals verwacht vertoont die veel overeenkomsten met de GT X Experimental van 2018.

Opel noemt de nieuwe aanblik van de Mokka (en andere toekomstige Opels) Vizor. Deze term, Engels voor vizier, slaat volgens Opel op het gegeven dat de grille en koplampen in de neus verzonken liggen als een vizier in een helm. Op de Mokka zien we dat voor het eerst en reken er maar op dat ook de volgende Astra (die als het goed is volgend jaar het levenslicht ziet) op een vergelijkbare wijze de wereld in tuurt.

De Mokka staat op dezelfde EMP1-basis als de Corsa en PSA-broer Peugeot 208. Dat schept uiteraard de verwachting dat de Mokka beschikbaar komt met vergelijkbare aandrijflijnen. De 1.2 THP met 75, 100 of 130 pk en de 100 pk sterke 1.5-diesel treffen we waarschijnlijk op de bestellijst aan. Extra interessant is natuurlijk dat de Mokka, net als de Corsa, ook als elektrische variant op de markt komt. De e-Mokka krijgt ongetwijfeld de beschikking over dezelfde 136 pk sterke elektromotor en rijdt waarschijnlijk tot iets meer dan 300 km op een volle accu. Ergens in de komende weken weten we meer, want lang laat de onthulling nu vast niet meer op zich wachten.