Opel schetst interieur nieuwe Mokka

Opel Mokka X Blik to the Future

Opel heeft een nieuwe Mokka in de ontwikkelingskamers staan, een op PSA-leest geschoeide cross-over waarvan Rüsselsheim nu het interieur in schetsvorm laat zien.

Mokka. Dat is de naam van de volledig nieuwe cross-over van Opel die de Mokka X gaat opvolgen. Rüsselsheim heeft al diverse keren een met camouflagemateriaal bestickerd exemplaar laten zien, maar het interieur heeft het tot op heden altijd onder de pet gehouden. Met een nieuwe designschets geeft de fabrikant een indicatie van wat de Mokka-klant verwachten kan.

De Mokka is de eerste auto waarmee Opel een nieuwe designweg inslaat. Met de in 2018 onthulde GT X Concept gaf Opel al de eerste voortekenen van de nieuwe designtaal. Die nieuwe huisstijl omvat onder meer de Opel Vizor, een relatief vlak ogend paneel waarin zaken als de koplampen en het merkembleem zijn verwerkt. Een soortgelijke vorm waarbij losse elementen optisch met elkaar worden verbonden, keert in het interieur terug in wat Opel het Pure Panel noemt. Met de schets wordt duidelijk dat de van de GT X Concept afgeleide nieuwe Mokka een binnenste krijgt waarin het instrumentarium optisch verbonden wordt met het naastgelegen display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Opel zegt het aantal fysieke knoppen zo beperkt mogelijk te houden en dat de twee displays nagenoeg naadloos in elkaar overlopen.

De nieuwe Mokka deelt zijn basis met PSA-broertjes als de DS 3 Crossback en Peugeot 2008. Dat betekent uiteraard dat de Mokka op het CMF-platform staat, een basis die onder meer de komst van een volledig elektrische versie mogelijk maakt. Die elektrische variant krijgt zeer waarschijnlijk net als zijn Franse zustermodellen een 50 kWh accupakket, goed voor een actieradius van ruim 300 WLTP-kilometers. Een 136 pk elektromotor is in het geval van de EV-versie verantwoordelijk voor de aandrijving. Ongetwijfeld komen er ook conventioneler gemotoriseerde benzineversies met PureTech-krachtbronnen op de bestellijsten te staan. Die driecilinder is er in de Peugeot 2008 bijvoorbeeld met 100, 130 en 155 pk. Dieselen kan waarschijnlijk ook, en wel met PSA-zelfontstekers die beginnen bij 100 pk.

Opvallend is de naamgeving van de Mokka. Opel plakte tot op heden een 'X' achter de modelnaam van zijn cross-overs en SUV. Denk aan de Crossland X en de Grandland X. De inmiddels van de markt verdwenen Mokka X startte zijn leven in 2012 als Mokka, maar kreeg na de facelift van 2016 ook de X achter zijn modelnaam. Daar lijkt Opel nu dus weer op terug te komen. De nieuwe Mokka gaat in het laatste kwartaal van dit jaar in productie. De eerste exemplaren worden begin volgend jaar geleverd.