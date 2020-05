Opel Mokka is er bijna klaar voor

De Opel Mokka X is met zijn acht jaar oud een inmiddels behoorlijk op leeftijd zijnd relikwie uit de GM-tijd van Opel. Niet geheel verrassend lijkt de auto dan ook stilletjes uit het aanbod verdwenen, hoewel een opvolger nog niet klaar is. Daarop moeten we nog wachten tot volgend jaar, want dan is het de beurt aan de gloednieuwe Mokka. Jawel, zonder X erachter, want gek genoeg laat Opel de 'X' toch weer vallen voor haar kleinste hoogpotige. Dat terwijl die er (om met de Crossland X en Grandland X in lijn te komen) in 2016 juist speciaal achter werd gezet.

Hoe dan ook, de naam is niet de grootste verandering. De Mokka krijgt namelijk een designsaus over zich uitgegoten die de Opel een bijzonder nieuw gezicht geeft. De in 2018 onthulde GT X Concept was een heldere vooruitblik op die nieuwe look. Strakkere lijnen, vooral op het neusje, met zelfs een vleugje retro-inspiratie. Op de foto's die Opel nu de wereld in stuurt, is het helder te zien dat de nieuwe Mokka de productieversie van die conceptauto wordt.

De basis van de nieuwe Mokka is, hoe kan het ook anders, een bekende van zijn Franse broertjes. Het platform waar de Peugeot 2008 en DS 3 Crossback op tronen, welteverstaan. Dat betekent dat we logischerwijs ook een vergelijkbare lijst PureTech-motoren kunnen verwachten. Driecilinder benzinekrachtbronnen met vermogens van 100, 130 en 150 pk. Het meest interessante is misschien wel dat er een volledig elektrische variant komt. Daarvoor kijken we ook even over de grens in Frankrijk en dan is de verwachting dat die dus een 136 pk sterke elektromotor krijgt, met een actieradius van een ruime 300 kilometer (WLTP). De onthulling kan niet al te lang meer op zich laten wachten. Opel meldt dat het eind dit jaar begint met de productie en de nieuwe Mokka begin volgend jaar op de markt komt.