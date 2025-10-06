Nieuwe opdrachtgevers voor voormalige autofabriek VDL Nedcar

Een fabrikant van onbemande legervoertuigen en een fabrikant van dronebatterijen gaan aan de slag bij VDL in Born. Milrem Robotics en Tulip Tech gaan produceren vanuit de voormalige Limburgse autofabriek.

Sinds onbemande systemen zoals kamikazedrones, onbemande voertuigen en robots het hedendaagse slagveld domineren, nemen hun ontwikkeling en productie een grote vlucht. Oekraïne zit om drones te springen, maar ook Nederland en andere westerse bondgenoten willen zich er snel verder mee uitrusten.

De eerste contracten met Milrem Robotics en Tulip Tech zijn maandagochtend getekend. Er zijn volgens Defensie, afhankelijk van het uiteindelijke aantal orders, honderden banen mee gemoeid. De Nederlandse dronemaker DeltaQuad wil ook in Born gaan produceren. Met DeltaQuad is een intentieverklaring ondertekend. "De orders vervullen meerdere behoeftes van de Nederlandse en de Oekraïense krijgsmacht", zegt Defensie. "Ook geven ze een stimulans aan de Nederlandse defensie-industrie."

VDL bouwde in Born decennialang personenauto's. De laatste opdrachtgever was de BMW Group, waar VDL Nedcar modellen van Mini en de BMW X1 voor bouwde. Ook rolden eerder onder meer de Mitsubishi Colt, Smart Forfour, Mitsubishi Carisma en Volvo S40/V40 er van de band. Het begon eind jaren 60 allemaal met personenauto's van Daf.