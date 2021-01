De Qashqai is al jaren hét succesnummer van Nissan en dus is het niet verwonderlijk dat er veel te doen is om de komst van de derde generatie. De Qashqai is voortaan altijd geëlektrificeerd, dat was reeds bekend. Nu kunnen we je de aandrijflijnen van de nieuwe Nissan Qashqai ook in detail belichten.

Highlights

190 pk en 330 Nm sterke elektromotor voor e-Power-aandrijflijn

e-Power krijgt innovatieve 1.5 benzinemotor met variabele compressie

1.3-benzinemotor in twee vermogensversies

Aanpassingen aan Xtronic-CVT en handgeschakelde zesbak

De nieuwe Qashqai is de eerste Europese Nissan die op het nieuwe CMF-C-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliantie komt te staan. Die basis wordt in de Verenigde Staten al gebruikt door de grotere Nissan Rogue, die op termijn als X-Trail naar Europa komt. Dat nieuwe modulaire platform opent voor de 4,43 meter lange Qashqai de poorten naar een reeks zeer interessante aandrijflijnen. De Qashqai is voortaan namelijk altijd geëlektrificeerd. Een dieselmotor is er niet meer.

De absolute aandachtstrekker is op motorenvlak natuurlijk Nissans e-Power-aandrijflijn. Hoewel de Nissan Qashqai e-Power in alle gevallen elektrisch is aangedreven, is er een benzinemotor aan boord die het 2 kWh accupakket van energie voorziet als de motor daarom vraagt. Op puur elektrokracht kom je er dan ook niet ver mee, Nissan zegt dat de elektrische range zonder bijval van de benzinemotor slechts 1 tot 2 kilometer bedraagt. De elektromotor is 190 pk en 330 Nm sterk en drijft in alle gevallen de voorwielen aan, een vierwielaangedreven optie is er in dit geval niet. Het gemiddeld gecombineerd verbruik moet volgens Nissan op 5,3 l/100 km liggen.

Wat het voordeel is van de e-Power aandrijflijn ten opzichte van bijvoorbeeld een plug-in hybride aandrijflijn? De elektromotor reageert net zo direct op het gaspedaal als in een volledig elektrische auto. Merkbare overgangen als er tussen de benzine- en elektromotor wordt gewisseld, zoals bij reguliere hybrides, heb je dus niet. Ook profiteer je met deze e-Power aandrijflijn, in ieder geval op papier, van een lineaire acceleratie die kenmerkend is voor een EV. Maar er zijn volgens de fabrikant meer voordelen. De aansturing van de benzinemotor wordt volledig door de auto zelf geregeld en dat heeft als gevolg dat de krachtbron altijd op een zo efficiënt mogelijk toerental loopt en dat drukt natuurlijk het verbruik. Die benzinemotor is niet zomaar een blok uit de stal van Nissan. Het betreft een hagelnieuwe 157 pk 1.5 turbomotor die is afgeleid van de 2.0 met variabele compressie die Nissan enkele jaren geleden presenteerde. Een primeurtje dus. Wie gewend is aan het e-Pedal principe van onder meer de Leaf, hoeft de Qashqai e-Power niet te laten staan. Boven de 10 km/h kun je de Qashqai namelijk ook 'met één pedaal' laten versnellen of afremmen.

Mild Hybrid

Lager op de menukaart zet Nissan ook een benzinemotor die in twee vermogensvarianten leverbaar is. Het betreft een op zo'n vijftig punten aangepaste doorontwikkeling van de van Renault, Nissan en Mercedes-Benz bekende 1.3 die in de nieuwe Qashqai altijd is voorzien van een 12v-mild hybridsysteem. Het systeem, dat zo'n 22 kilo wagengewicht toevoegt, kan tijdens uitrollen of remmen herwonnen energie opslaan in een klein lithium-ion pakket, die onder meer tijdens het accelereren kan worden gebruikt en tussen de 20 km/h en 110 km/h gedurende maximaal 20 seconden 6 Nm extra trekkracht oplevert. De Qashqai met automaat, waarop we straks terugkomen, is dankzij het systeem in staat om tijdens het uitrollen bij een snelheid van 18 km/h de motor uit te schakelen.

De basismotor is de 140 pk en 240 Nm krachtbron die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Deze motor is alleen verkrijgbaar in combinatie met voorwielaandrijving. De krachtigere variant van deze mild-hybride 1.3 DIG-T-machine levert in combinatie met handgeschakelde zesbak 158 pk en 260 Nm. Nissan koppelt deze motorvariant echter ook aan zijn Xtronic-automaat, een CVT-transmissie die, wanneer het gaspedaal voor meer dan de helft wordt ingetrapt, de aanwezigheid van versnellingen simuleert. Deze technologie noemt Nissan 'D-step' en is dankzij de komst van een elektrische oliepomp náást de bestaande mechanische oliepomp in staat sneller van 'versnelling' te wisselen.

Kies je de Qashqai met Xtronic-automaat, dan beschik je op papier ook nog eens over 10 Nm extra. Deze 158 pk en 270 Nm sterke Qashqai met Xtronic-bak is de enige motor- en bakcombinatie waarbij ook desgewenst vierwielaandrijving leverbaar is. De Xtronic-transmissie bestond al in onder meer de Micra, maar is voor de Qashqai verder verbeterd. Nissan is ook de handbak niet vergeten en belooft dat deze transmissie directer schakelt dan het exemplaar in de huidige Qashqai.

e-Power

Hoewel Nissans e-Power-aandrijflijn in Europa helemaal nieuw is, past het merk het concept al enkele jaren in Japan toe. De Note was de eerste Nissan die het systeem kreeg, momenteel zijn ook MPV Serena en compacte cross-over Kicks er met een e-Powersysteem verkrijgbaar. De in Japan bestaande e-Power-aandrijflijn is echter een stuk minder krachtig dan het systeem in de Qashqai. Zo moeten de Note en Kicks het er doen met een elektromotor van 130 pk en een 85 pk sterke 1.2 benzinemotor. Overigens scoort Nissan er behoorlijk mee. Sinds de lancering van de e-Power-aandrijflijn in de Note heeft meer dan 70 procent van de in Japan verkochte Notes deze aandrijflijn. Voor de Serena ligt dit percentage op zo'n 50 procent.

Meer Qashqai

Meer weten over de nieuwe Nissan Qashqai? Houd AutoWeek dan de komende weken extra nauwlettend in de gaten. Eerder schreven we al over het nieuwe platform en de veiligheidssystemen en ook het interieur hebben we al uitvoerig besproken. De onthulling van de nieuwe Qashqai laat niet lang meer op zich wachten.