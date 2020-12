Interieur nieuwe Nissan Qashqai in detail

Nissan heeft een compleet nieuwe derde generatie van de Qashqai achter de coulissen staan. In november gaf Nissan de eerste informatie over de techniek van de nieuwe Qashqai vrij en ditmaal werpt het merk een licht op het binnenste. Het mag geen wonder heten dat het interieur een wereld van verschil is met de cockpit van het huidige model. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, de Qashqai staat in zijn huidige vorm sinds 2013 in de showrooms en is in de loop der jaren zeker vanbinnen nooit noemenswaardig gemoderniseerd.

Schermen met schermen

De afbeeldingen die Nissan toont geven ondanks de duisternis een behoorlijke impressie van de werkplek. Het eerste dat opvalt, is dat Nissan het nieuwe tot 9-inch grote infotainmentsysteem verhuist van het midden van de middenconsole naar een plekje erboven. Het scherm steekt min of meer los uit het dashboard en staat nu op de zelfde hoogte als het instrumentarium. Dat is in de nieuwe Qashqai niet altijd meer een exemplaar met analoge klokken. Nissan laat de topversies namelijk kennismaken met een 12,3-inch digitale klokkenwinkel. De basisversies krijgen echter analoge klokken met daartussen een behoorlijk digitaal display.

Meer schermpret komt in de vorm van een optioneel 10,8-inch head-updisplay. Het geheel wordt daadwerkelijk - in kleur - op de voorruit geprojecteerd en geeft onder meer informatie over de snelheid en de navigatie. Versies met het uitgebreidere infotainmentsysteem komen hand in hand met een telefoonapplicatie waarmee je onder meer de Qashqai kunt ontgrendelen en de lichten en claxon kunt activeren. Eerder maakte de Juke kennis met dit systeem. Straks kun je overigens ook tegen de Qashqai babbelen om bijvoorbeeld de temperatuur aan te passen.

Design

Hoewel het interieur duidelijk veel meer van deze tijd is, moet je geen uitbundig of minimalistisch design verwachten zoals in bijvoorbeeld de nieuwe Tucson. Daar is de Qashqai immers de auto niet voor. Het geheel zal wat vormgeving betreft niemand tegen de haren in strijken. Wie de nieuwe Qashqai straks met automaat bestelt, zoekt vergeefs naar een conventionele automaathendel. Nissan heeft er namelijk voor gekozen om een klein keuzeknuppeltje in de middentunnel te plaatsen waarmee je de automaat kunt aansturen. Bij de vierwielaangedreven versies zit een draaiknop onder, waarmee je uit de diverse rijmodi kunt kiezen.

Uitrusting

Nissan meldt trots dat het de nieuwe Qashqai volpompt met nieuwe en hoogwaardiger materialen. Er komt onder meer gevoerd nappaleer met een ruitvormig motief beschikbaar voor de stoelbekleding. Nissan geeft de Qashqai witkleurige sfeerverlichting die voortaan op meer plekken zichtbaar is dan voorheen. Meer verwennerij komt onder meer in de vorm van voorstoelen met massagefunctie, al zijn deze masseerzetels voorbehouden aan de topuitvoering. Nissan zet verder een elektrisch bedienbare achterklep en een Bose-audiosysteem met tien luidsprekers op de leveringslijst, maar ook deze systemen zitten niet op de basisversies. Ook leverbaar straks: een inductielader voor smartphones en een hele reeks USB-A én USB-C-poorten.

Ruimte

AutoWeek kon eerder al melden dat de nieuwe Qashqai met zijn lengte van 4,43 meter in totaal 3,5 centimeter langer wordt dan het huidige model. De wielbasis groeit met 2 centimeter tot 2,67 meter. Ook in de breedte dijt hij uit en wel met dik 3 centimeter. De knieruimte neemt met 3 centimeter toe en de hoofdruimte groeit zowel voor als achter met 1,5 centimeter. De bagageruimte is met een inhoud van 504 liter maar liefst 74 liter groter dan die van de huidige Qashqai.

Succes

De Qashqai is voor Nissan een regelrecht schot in de roos gebleken. Sinds de komst van de eerste generatie in 2007 heeft Nissan in Europa dik drie miljoen Qashqais verkocht, terwijl de wereldwijde verkoopteller van de SUV de vijf miljoen ruimschoots overschrijdt. Vorig jaar was de Qashqai in Nederland nog het best verkochte model van het merk en hoewel de huidige generatie al sinds 2013 meedraait, is het ook dit jaar de populairste auto van het merk. Een nieuwe Qashqai+2 komt er uiteraard niet. Sinds de vorige generatie Qashqai geldt de X-Trail als het zevenzits alternatief. Binnenkort haalt Nissan de in de Verenigde Staten reeds verkrijgbare Rogue als X-Trail naar Europa.

Meer weten over de nieuwe Qashqai, zijn compleet nieuwe platform en zijn semi-elektrische aandrijflijn? Klik dan hier!