Nieuwe Mitsubishi Outlander onthuld

Tussen 2013 en 2015 wist Mitsubishi in Nederland niet wat het overkwam. Opeens zette het in ons land jaarlijks acht tot negen duizend exemplaren van de Outlander weg. De plug-in hybride PHEV wist dankzij zijn destijds destijds fiscaal bijzonder vriendelijke bijtellingspercentage van 7 procent en zelfs kortstondig 0 procent hordes slimme leaserijders naar de Mitsubishi-dealers te lokken. Ook de nieuwe Outlander is er weer als plug-in hybride, al is die techniek ditmaal verpakt in een meer aansprekend design. Enige relevantie voor de Nederlandse consument heeft hij echter niet. De gefacelifte Eclipse Cross is en blijft het laatste vernieuwde model van Mitsubishi dat naar Nederland komt. De nieuwe Outlander gaat dus aan ons voorbij.

De wielbasis van de aanstaande Outlander is met 2,71 meter zo'n 4 centimeter langer dan die van het uitgaande model. Hij is ook langer dan zijn voorganger, al groeit hij slechts één centimeter in de lengte tot 4,71 meter. Onderhuids gaat het CMF-platform schuil, waarvan de Rogue, straks onze nieuwe X-Trail, van alliantiegenoot Nissan al gebruik maakt. Uitgebreide technische specificaties houdt Mitsubishi nog even onder de pet. Wel weten we dat de auto op de markt komt met een 183 pk en 245 Nm sterke 2.5 benzinemotor en dat er een verbeterde plug-in hybride (PHEV) variant in het vat zit. Er komen zowel versies met voor- als met achterwielaandrijving. Mitsubishi noemt de aanwezigheid van een CVT-automaat die de aanwezigheid van acht verzetten kan simuleren.

De Outlander oogt een stuk uitbundiger dan zijn voorganger. De SUV is overgoten met een excentriekere versie van Mitsubishi's designtaal, waarvan we met de Engelberg Tourer Concept in 2019 voor het eerst iets te zien kregen. Ook de gafacelifte Eclipse Cross is volgens die huisstijl ontworpen. De vierde Outlander, die onder meer met 20-inch lichtmetaal verkrijgbaar is, heeft zowel voor als achter kortere overhangen dan zijn voorganger. De koplampen zitten voortaan een verdieping onder de losse led-dagrijverlichting die bovenin de neus een plek krijgt.

Het interieur wordt vervangen door een binnenste dat helemaal van deze tijd is. Het is gedaan met de optisch niet altijd even goed bij elkaar passende knoppen. De jongste Outlander heeft een strak, opgeruimd ogende werkplek met een hoog in het dashboard geplaatst en enigszins losstaand 7-inch infotainmentscherm. De platte ventilatieroosters lopen optisch over de gehele breedte van het dashboard door en Mitsubishi geeft de Outlander een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een draaiknop in de middentunnel voor de diverse rijmodi. Ook is een head-up display aanwezig, dat een beeld geeft van 10,8 inch. De automaathendel maakt plaats voor een kleinere keuzeknuppel.

Zoals gezegd komt de nieuwe Mitsubishi Outlander niet naar Nederland. Is dat een gemis?