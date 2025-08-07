Ga naar de inhoud
Mitsubishi Grandis: iets duurder dan Renault Symbioz, veel langer garantie

Bijna op één lijn

4
Mitsubishi Grandis
Lars Krijgsman

De nieuwste toevoeging aan het leveringsgamma van Mitsubishi is de Grandis. Net als de Colt en ASX is de Mitsubishi Grandis feitelijk gewoon een Renault, maar dan wel een die voor slechts iets meer geld een aanzienlijk ruimere garantietermijn heeft.

Het begint een bekend riedeltje te worden. De Mitsubishi Colt is een Renault Clio, de Mitsubishi ASX een Renault Captur en de nieuwe Mitsubishi Grandis is feitelijk een door Mitsubishi voor de Europese markt iets aangepaste Renault Symbioz. Hoewel je ook in de Grandis direct het origineel van Renault herkent, is de nieuwe cross-over visueel net even meer Mitsubishi dan de Colt en ASX. De Mitsubishi Grandis heeft namelijk een volledig eigen bilpartij, compleet met eigen achterlichten en zelfs een eigen achterklep. Vanbinnen en op technisch vlak is de Grandis natuurlijk gewoon een Symbioz. Zelfs de prijzen komen overeen met die van de Renault.

De Renault Symbioz heeft een vanafprijs van €35.490. Voor de Mitsubishi Grandis betaal je minimaal €35.990. Daarmee ligt de vanafprijs van de Grandis dus €500 boven die van de Symbioz. Een belangrijk verschil: Mitsubishi biedt acht jaar (tot 160.000 kilometer) algemene garantie, Renault twee jaar zónder kilometerbeperking. De Mitsubishi Grandis is er naast als instapper Intense ook als Intense+, First Edition en Instyle. Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je een 160 pk sterke volledig hybride aandrijflijn.

Uitrusting

Als Intense heeft de Mitsubishi Grandis onder meer een 10,4 inch infotainmentscherm, een achteruitrijcamera, stoelverwarming, cruise control, led-koplampen en -achterlichten én draadloze Apple CarPlay- en Android Auto-connectiviteit. De Intense+ voegt daar onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruise control, sfeerverlichting, een met kunstleer bekleed stuurwiel, dodehoekdetectie en parkeersensoren (voor) aan toe. De First Edition gaat verder met 19-inch lichtmetaal, een 10-inch digitaal instrumentarium, Google-software voor het infotainmentsysteem, een 360-graden-camera, automatische parkeerhulp en Rear Cross Traffic Alert. De Instyle is afgeladen met een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, een elektrochromatisch dimbaar panoramadak, lederen bekleding, een ledensteun voor de bestuurdersstoel én elektrisch vertelbare voorstoelen.

Prijzen Mitsubishi Grandis - augustus 2025

UitvoeringPrijs
GrandisIntense€35.990
GrandisIntense+€37.990
GrandisFirst Edition€41.390
GrandisInstyle€44.390

De eerste exemplaren van de Mitsubishi Grandis worden in december in Nederland verwacht. Later komt Mitsubishi nog met een elektrische cross-over die zijn genen deelt met de Renault Scenic E-Tech Electric. Meer lezen over de Grandis die een MPV en geen cross-over was? Dat doe je hier.

4 Bekijk reacties
Mitsubishi Mitsubishi Grandis

Lezersreacties (4)

