Nieuwe MG 7 is sportieve fastback

MG breidt zijn Europese leveringsgamma gestaag uit. Kort geleden met de 5 Electric, binnenkort met de 4 Electric en op termijn zelfs met de volledig elektrische Cyberster. Vandaag maken we kennis met een vlot gelijnde nieuwkomer die we - helaas - waarschijnlijk niet in Europa hoeven te verwachten. Dit is de MG 7.

MG heeft in China de 7 gepresenteerd. In zijn thuisland sluit de 7 wat naam betreft mooi aan op het leveringsgamma dat behalve de 3, 5, One en Pilot ook de MG 6 (Pro) bevat. De MG 6 en MG 6 Pro komen al behoorlijk vlot voor de dag, maar met deze splinternieuwe 7 gaat MG nog een stapje verder.

Nee, de nieuwe MG 7 heeft niets te maken met het gelijknamige model dat MG tussen 2007 en 2013 in China leverde. Dat was namelijk een voortzetting van de in Europa in 2005 van de markt verdwenen Rover 75 en diens Britse MG-evenknie: de ZT. De nieuwe MG 7 is een gelikt gelijnde sedan met een opvallend aflopende daklijn. Uitgebreide gegevens meldt de fabrikant nog niet, maar uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie hebben we kunnen ontfutselen dat de MG 7 4,89 meter lang en 1,45 meter laag is. De 7 heeft een wielbasis van 2,78 meter. Die is zo'n 6 centimeter groter dan die van de MG 6, wat betekent dat de nieuwe 7 niet slechts een fastback op basis van die sedan is.

MG geeft de 7 een vrij agressief front met daarin gemeen de wereld in turende koplampen en een grille die de auto een bijna psychopatische grijns verschaft. Leuk designdetails: de MG 7 heeft frameloze portieren en een automatisch uit het achterste omhoog komende achterspoiler die net als het exemplaar achterop bijvoorbeeld een Porsche Panamera uit drie delen bestaat. Onder aan de bilpartij nemen we vier uitlaateindstukken van een stevig formaat waar. MG meldt alvast dat de 7 een 2.0 viercilinder turbomotor krijgt die 261 pk en ruim 405 Nm levert. Die variant knalt in 6,1 tellen naar de 100 km/h. Ook komt er een 185 pk en 300 Nm sterke 1.5 in de MG te liggen. De krachtigste uitvoering krijgt een ZF-automaat met negen versnellingen en is zelfs uitgerust met onder meer een actief onderstel en een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel.

Wegens de afwezigheid van geëlektrificeerde aandrijflijnen verwachten we deze MG 7 niet in Nederland op de markt. Is dat een gemis? Zou jij de MG 7 wel overwegen naast bijvoorbeeld een Audi A5 Sportback? We zijn benieuwd naar jullie visie.