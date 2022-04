Nieuwe Mercedes-AMG GT betrapt

De Mercedes-AMG GT loopt op zijn laatste benen. Het sportiefste lid van de Mercedes-familie wordt namelijk opgevolgd door een geheel nieuw model. Die geheel nieuwe Mercedes-AMG GT is op een set nieuwe spionageplaten uitgebreid in beeld verschenen.

De toekomst van de Mercedes-AMG GT gaat er net even anders uitzien dan je wellicht gewend bent. Het uitgaande en in 2014 op de markt gebrachte model kende zowel een dichte versie als een opengewerkte Roadster-variant. De Mercedes-AMG GT Roadster krijgt geen opvolger. De simpele verklaring daarvoor is de nieuwe SL. Die SL is namelijk door Mercedes-AMG ontwikkeld en is een open sportieveling waar de Duitsers een vleugje comfort in hebben geïnjecteerd. De Mercedes-AMG SL geldt daarom als nieuwe SL én als opvolger van de Mercedes-AMG GT Roadster. De nieuwe Mercedes-AMG GT komt dus enkel als coupé, al is die auto natuurlijk wel sterk gerelateerd aan de nieuwe SL.

Kort door de bocht genomen zou je de Mercedes-AMG SL dus als de nieuwe AMG GT Roadster kunnen zien. Volgens min of meer hetzelfde principe zou je de nieuwe Mercedes-AMG GT simpelweg de coupéversie van de nieuwe SL kunnen noemen. Toch krijgen de twee geheel eigen identiteiten. De nieuwe Mercedes-AMG GT wordt een nadrukkelijk sportiever model dan zijn open SL-broer. Zo is het aannemelijk dat de nieuwe AMG GT door het ontbreken van een relatief zware klapdakconstructie en de daarmee gepaard gaande verstevigingen aan het chassis minder kilo's in de schaal legt dan de SL. Daarbij zou het zomaar kunnen dat de AMG GT een pure tweezitter wordt. De SL heeft achter de voorstoelen nog een kleine achterbank waar personen met een lengte van tot zo'n 1,50 moeten kunnen bivakkeren.

Reken weer op diverse vermogensvarianten, waarbij in ieder geval de biturbo 4.0 V8 dienst zal doen als krachtcentrale. Reken daarnaast ook op de komst van een zo'n 800 pk sterke plug-in hybride versie. Van de Mercedes-AMG SL is immers ook zo'n stekkervariant aangekondigd. We mikken erop dat Mercedes-AMG de nieuwe GT later dit jaar nog presenteert.