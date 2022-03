Mercedes-AMG SL kost een ton meer dan voorganger

De vorige generatie Mercedes-Benz SL stond vanaf zo'n €135.000 in de orderboeken. Voor dat bedrag kreeg je de SL 400 met 367 pk sterke 3.0 V6. De splinternieuwe Mercedes-AMG SL heeft een vanafprijs die met €231.004 bijna een ton hoger ligt. Daar krijg je wel direct de Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ voor, de versie met 476 pk en 700 Nm sterke 4.0 V8 met twee turbo's. Ter vergelijking: de minst extreme van de twee AMG-versies van de vorige SL - de 585 pk sterke SL 63 AMG - wisselde vanaf €228.809 van eigenaar.

Uiteraard komt de nieuwe SL niet in slechts één smaak beschikbaar. Het absolute neusje van de SL-zalm is namelijk de Mercedes-AMG SL 63 4Matic+, de versie met de 585 pk en 800 Nm sterke variant van de bekende biturbo 4.0 V8. Met die krachtbron stuift de SL in 3,6 seconden naar de 100 km/h om pas bij 315 km/h de spreekwoordelijke handdoek in de ring te gooien. Bloedsnel natuurlijk, al is instapper SL 55 niet eens noemenswaardig langzamer. In die versie bereik je in 3,9 seconden een snelheid van 100 km/h en dender je door tot de snelheidsmeter 295 km/h aangeeft. Op termijn komt Mercedes-AMG met een hybride E-Performance-variant van de SL.

De nieuwe SL doet overigens een hoop anders dan zijn voorgangers. Het is namelijk de eerste SL die in de basis door Mercedes-AMG is ontwikkeld. Dat betekent dus dat elke SL voortaan in feite een AMG-model is. Elke SL-smaak heeft daarnaast ook nog eens 4Matic-vierwielaandrijving. Daarnaast heeft de SL gewoon weer een stoffen kap en geen stalen klapdak meer zoals de SL sinds de introductie van de R230-generatie in 2001 had. Nog een punt waarop de SL brengt met zijn voorganger: achter de voorstoelen zit een kleine achterbank. Dat maakt de SL voor het eerst in jaren weer een 2+2. Dankzij zijn achterbankje vult de nieuwe SL enigszins het gat op dat de van de markt verdwenen S-klasse Cabriolet achter zich heeft gelaten, al is de zitplek achterin de SL slechts bedoeld voor personen die maximaal 1,5 meter lang zijn. Overigens is het niet ondenkbaar dat de SL op termijn de AMG GT Roadster lijkt te gaan vervangen. Een belangrijk model dus, ondanks het nichesegment waarin de auto opereert.