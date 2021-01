Nieuwe Mercedes-AMG C 53 Estate op weg

Mercedes-Benz heeft het maar wat druk met het testen van de gloednieuwe C-klasse. Nog geen week geleden zagen we de Estate weer voorbijkomen, nu is-ie als Mercedes-AMG C 53 vastgelegd.

De Mercedes-AMG C 53 dook alweer bijna een jaar geleden op als sedan. In de tussentijd heeft men het niet nodig geacht om een stuk rustiger aan te doen met het camouflagemateriaal, maar gelukkig geeft de vorige week gespotte reguliere C-klasse Estate al een goed beeld wat ervan verwacht mag worden. Zoals gewoonlijk zal deze door AMG klaargestoomde versie wat dikker bumperwerk en vier forse uitlaatpijpen hebben en staat-ie lager op z'n grotere wielen. Het grootste nieuws mogen we verwachten als we te zijner tijd de motorkap open kunnen doen.

Daar tref je in de C 53 - die het stokje overneemt van de C 43 - namelijk een viercilinder. Ook de sportieve afdeling van Mercedes-Benz heeft immers de taak gekregen om de CO2-uitstoot te beperken. Mak zal de sportieve subtopper er niet van worden. Mercedes-AMG grijpt namelijk waarschijnlijk naar een elektromotor om de verbrandingsmotor bij te staan, al zou de geblazen 2,0-liter viercillinder het in de C 53 mogelijk ook alleen kunnen doen. Dat de Duitsers in staat zijn om een flinke bonk kracht uit een viercilinder te halen, bewijst het immers wel met de A 45. Die haalt het met z'n krap 390 pk qua vermogen al bij de huidige C 43 en doet er als A45 S zelfs nog een schepje bovenop. Voor de C 63 kan het haast niet anders dat er elektrokracht bijkomt om met de viercilinder op vergelijkbare waarden uit te komen als bij de huidige generatie het geval is.

De nieuwe C-klasse, waar we onlangs nog uitgebreid op vooruitblikten, verwachten in de loop van dit jaar. De AMG-versies verschijnen vervolgens mogelijk nog net voor het einde van 2021.