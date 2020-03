Nieuwe Mercedes-AMG C 53 loopt op vier pitten

Later dit jaar wordt de huidige Mercedes C-klasse (naar verwachting) afgelost door een volledig nieuwe generatie. Onlangs schoof die al een stuk minder gecamoufleerd voorbij. De auto die ons nu wordt voorgeschoteld door onze spionagefotograaf, is aanzienlijk enthousiaster verpakt. Toch wijzen zaken als de dikkere bumpers, vier uitlaten en grote remschijven erop dat we hier met de C van Mercedes-AMG te maken hebben. De subtopper welteverstaan, die volgens de nieuwe nomenclatuur waarschijnlijk als C53 door het leven zal gaan.

Behalve de nodige extra uiterlijke aankleding die we gewend zijn van AMG, is natuurlijk vooral interessant wat er qua aandrijving nieuw is. Dat is in dit stadium nog wat koffiedik kijken, maar de fotograaf laat weten dat hij geen zes-in-lijn maar een viercilinder hoorde toen de auto passeerde. Dat wijst er waarschijnlijk op dat de C53 als plug-in door het leven zal gaan. De krappe 400 pk van de huidige C43 (nog met de zescilinder) moet deze C53 dankzij een deels geëlektrificeerde aandrijflijn ook wel kunnen evenaren. De huidige C300e haalt al een gecombineerd vermogen van 320 pk uit een 2,0-liter viercilinder met elektrohulp.

De wissel van de zes-in-lijn naar een viercilinder plug-in zou niet geheel uit de lucht komen vallen. Mercedes zinspeelt al langer op het terugbrengen van het aanbod grote motoren. De strengere CO2-normen dwingen vooral Mercedes-AMG om naar alternatieve aandrijflijnen te kijken. Eind vorig jaar liet Mercedes' sportieve divisie weten dat het kijkt naar 'schonere' aandrijflijnen en plug-ins om ook de uitstoot van de krachtigere Mercedessen terug te brengen.