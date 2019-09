Nieuwe massaclaim dreigt voor Volkswagen in Europa

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

De DEJF richt zich daarbij niet alleen op Nederland, maar ook op andere Europese landen. Berijders van een Volkswagen, Audi, Seat, Skoda of Porsche met een bij het schandaal betrokken dieselmotor onder de kap, kunnen zich melden bij de organisatie.

DEJF wijst erop dat Volkswagen in de VS al 25 miljard dollar schadevergoeding betaalde, terwijl zo’n voorval in Europa, waar veel meer betrokken voertuigen rondrijden dan in de VS, niet heeft plaatsgevonden. Ook in Australië zouden al vele miljoenen zijn verdeeld onder bezitters van ‘sjoemelauto’s’.

De nieuwe massaclaim wordt gesteund door Milieudefensie, dat van mening is dat Volkswagen ‘onze gezondheid en het milieu’ ernstige schade heeft toegebracht. Wie in het bezit is van een betrokken auto uit de jaren 2009 tot 2015, kan zich melden op emissionsjustice.com.

Dit is overigens zeker niet de eerste keer dat er een groep Europese Volkswagen-rijders zich op deze manier verenigt. In Duitsland werd eerder een soortgelijke claim ingediend, terwijl we in Nederland in 2017 kennismaakten met de Stichting Volkswagen Car Claim. Bij de claims speelt de waardevermindering van de auto's vaak een grote rol.